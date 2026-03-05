Sottosegretario Savino incontra il presidente nazionale UNPLI Laspina: “Le Pro Loco presidio di identità e sviluppo dei territori”

AgenPress. Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, con delega alla finanza degli enti locali e ai rapporti con l’Agenzia delle Entrate, ha incontrato oggi al MEF il Presidente nazionale dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI), Antonino Laspina, per un confronto sui principali temi di carattere fiscale connessi alla riforma del Terzo settore e alle ricadute per il mondo delle associazioni territoriali.

Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi, in particolare, gli aspetti normativi e fiscali che interessano le attività delle Pro Loco, realtà fondamentali per la promozione culturale, sociale ed economica delle comunità locali.

«Le Pro Loco – ha dichiarato il Sottosegretario Savino – svolgono un ruolo prezioso nel mantenere vive le tradizioni, valorizzare l’identità dei territori e sostenere la vitalità delle comunità locali. In molte realtà del Paese, soprattutto nei piccoli comuni, nelle aree interne e nelle zone montane, rappresentano un presidio fondamentale di socialità e partecipazione».

Savino ha inoltre rassicurato il Presidente Laspina sull’attenzione del Governo rispetto alle esigenze del settore, sottolineando l’importanza delle iniziative e delle manifestazioni promosse dalle Pro Loco per la valorizzazione dell’enogastronomia e dei prodotti tipici italiani.

«Le sagre e gli eventi territoriali – ha aggiunto – non sono soltanto momenti di festa, ma vere e proprie occasioni di promozione turistica, di valorizzazione delle eccellenze locali e di sostegno all’economia dei territori. È quindi fondamentale che il quadro normativo e fiscale tenga conto della specificità e del valore sociale di queste iniziative».

L’incontro si è svolto in un clima di collaborazione istituzionale e ha rappresentato un momento utile di confronto per individuare possibili percorsi di semplificazione e di valorizzazione del ruolo delle Pro Loco.