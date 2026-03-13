Hegseth: “La nuova guida suprema dell’Iran è ferita e probabilmente sfigurata”

AgenPress. La nuova Guida Suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, è ferita e probabilmente sfigurata, ha dichiarato oggi il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth, mettendo in dubbio la capacità di Khamenei di governare dopo quasi due settimane di attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran.

Non sono state diffuse immagini di Khamenei da quando un attacco israeliano all’inizio della guerra ha ucciso gran parte della sua famiglia, compresi suo padre e sua moglie.

Le sue prime dichiarazioni sono arrivate giovedì, in un comunicato letto da un presentatore televisivo. Nel comunicato, ha promesso di mantenere chiuso lo Stretto di Hormuz e ha invitato i paesi vicini a chiudere le basi statunitensi sul loro territorio, pena il rischio di essere presi di mira dall’Iran.