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Hegseth: “La nuova guida suprema dell’Iran è ferita e probabilmente sfigurata”

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AgenPress. La nuova Guida Suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, è ferita e probabilmente sfigurata, ha dichiarato oggi il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth, mettendo in dubbio la capacità di Khamenei di governare dopo quasi due settimane di attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran.
Non sono state diffuse immagini di Khamenei da quando un attacco israeliano all’inizio della guerra ha ucciso gran parte della sua famiglia, compresi suo padre e sua moglie.
Le sue prime dichiarazioni sono arrivate giovedì, in un comunicato letto da un presentatore televisivo. Nel comunicato, ha promesso di mantenere chiuso lo Stretto di Hormuz e ha invitato i paesi vicini a chiudere le basi statunitensi sul loro territorio, pena il rischio di essere presi di mira dall’Iran.
“Sappiamo che il nuovo cosiddetto leader non più così supremo è ferito e probabilmente sfigurato. Ieri ha rilasciato una dichiarazione. Una dichiarazione debole, a dire il vero, ma non c’era né voce né video. Era una dichiarazione scritta”, ha detto Hegseth durante un briefing.
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