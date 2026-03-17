Donne e bambini “uccisi insieme” nei raid israeliani in Libano

AgenPress. Mentre il bilancio delle vittime in Libano, a seguito dei raid israeliani dall’inizio della guerra che sta devastando la regione, è salito a quasi 900, le Nazioni Unite hanno lanciato oggi l’allarme, sottolineando che almeno 111 delle vittime erano bambini.

“In molti casi, i raid aerei israeliani hanno distrutto interi edifici residenziali in aree urbane densamente popolate, uccidendo spesso insieme più membri della stessa famiglia, comprese donne e bambini”, ha dichiarato Thameen Al-Kheetan, portavoce dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani.

Al-Kheetan ha avvertito che “tali attacchi sollevano serie preoccupazioni ai sensi del diritto internazionale umanitario”.

Ha osservato che, allo stesso tempo, i combattenti di Hezbollah hanno continuato a lanciare “raffiche indiscriminate di razzi contro Israele”, causando la morte di almeno 13 persone dall’inizio della guerra.