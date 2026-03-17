Le Guardie Rivoluzionarie iraniane confermano la morte del capo della forza paramilitare Basij

AgenPress. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha confermato la morte di Gholam Reza Soleimani, capo della forza paramilitare volontaria Basij che l’Iran utilizza per reprimere le proteste civili, in una dichiarazione pubblicata su Telegram dall’agenzia di stampa semi-ufficiale Fars. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità della sua uccisione.

Le Guardie Rivoluzionarie sono la forza militare, politica ed economica più potente dell’Iran, e attualmente dirigono attacchi in tutta la regione.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato oggi in una conferenza stampa che Ali Larijani, il massimo responsabile della sicurezza nazionale in Iran, e Soleimani sono stati uccisi la scorsa notte.