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Corea del Sud. Incendio in una fabbrica di componenti per auto: 14 morti e 60 feriti

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AgenPress. Quattordici persone sono morte e 60 sono rimaste gravemente ferite in un incendio divampato in una fabbrica di componenti per auto nella città sudcoreana di Daejeon. La fabbrica era di proprietà di Anjun Industrial, che produce valvole per motori ed è un fornitore di Hyundai Moto.
L’amministratore delegato si è scusato, aggiungendo che avrebbe collaborato pienamente con le autorità, indagato sulle cause dell’incidente, rivisto i propri sistemi di sicurezza e implementato tutte le misure necessarie per prevenirne il ripetersi.
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