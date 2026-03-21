Vladimir Putin: la Russia è al fianco dell’Iran

AgenPress. Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con i leader iraniani per il Nowruz (capodanno che si celebra in Iran e in molti altri paesi dell’Asia, come pure in alcuni paesi dell’Africa – NdR) e ha affermato che Mosca rimane un amico leale e un partner affidabile per Teheran.

Alcune fonti iraniane affermano di aver ricevuto ben poco aiuto concreto da Mosca nella più grande crisi che l’Iran abbia affrontato dalla caduta dello Scià, appoggiato dagli Stati Uniti, durante la rivoluzione del 1979.