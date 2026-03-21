Vladimir Putin: la Russia è al fianco dell’Iran

AgenPress. Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con i leader iraniani per il Nowruz (capodanno che si celebra in Iran e in molti altri paesi dell’Asia, come pure in alcuni paesi dell’Africa – NdR) e ha affermato che Mosca rimane un amico leale e un partner affidabile per Teheran.
Alcune fonti iraniane affermano di aver ricevuto ben poco aiuto concreto da Mosca nella più grande crisi che l’Iran abbia affrontato dalla caduta dello Scià, appoggiato dagli Stati Uniti, durante la rivoluzione del 1979.
Secondo quanto riferito dal Cremlino, Putin ha inviato i suoi auguri al leader supremo iraniano, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, e al presidente iraniano Masoud Pezeshkian per il nuovo anno iraniano.
La Russia afferma che gli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran hanno spinto l’intero Medio Oriente nell’abisso e innescato una grave crisi energetica globale, mentre Putin ha condannato l’uccisione della Guida Suprema iraniana definendola un omicidio “cinico”.