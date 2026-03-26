Gasolio torna a sfondare soglia dei 2,1 euro al litro

A BOLZANO E IN VALLE D’AOSTA I PREZZI PIU’ ALTI
AgenPress. Il prezzo medio del gasolio torna oggi a sfondare la soglia dei 2,1 euro al litro in autostrada (2,102 euro/litro), mentre la benzina supera 1,8 euro al litro (1,806 euro). Lo denuncia il Codacons, che come ogni giorno rielabora i dati regionali del Mimit.
Per quanto riguarda la rete stradale, il prezzo medio del gasolio in modalità self si attesta oggi in Italia a 2,043 euro al litro con forti differenze sul territorio: i listini più alti a Bolzano con 2,071 euro/litro, Valle d’Aosta 2,067 euro/litro, Sicilia 2,057 euro/litro, Molise 2,056 euro/litro, mentre Le Marche si confermano la regione più conveniente con una media da 2,016 euro al litro – rivela il Codacons.
Sul fronte della benzina il prezzo medio è oggi pari a 1,746 euro al litro, con punte da 1,775 euro/litro in Basilicata, 1,769 euro a Bolzano, 1,766 euro in Sicilia e in Calabria.
In una settimana lo sconto sulle accise varato dal governo è stato letteralmente mangiato dai rincari dei listini alla pompa, al punto che per il gasolio la riduzione effettiva dei prezzi rispetto al giorno precedente il taglio delle accise è di appena -6 centesimi di euro al litro, rispetto ai -24,4 centesimi della misura fiscale, con una maggiore spesa da +9,2 euro a pieno per gli automobilisti – conclude il Codacons.