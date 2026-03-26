Gli Stati Uniti confermano la morte del capo della marina delle Guardie Rivoluzionarie

AgenPress. Gli Stati Uniti hanno confermato la morte del comandante delle forze navali delle Guardie Rivoluzionarie, l’ammiraglio Alireza Tansgiri, in un attacco israeliano, come riportato in un post del Comando Centrale (CENTCOM) sulla piattaforma X.

In precedenza, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz aveva annunciato che l’esercito aveva “eliminato” Alireza Tansgiri e “altri alti ufficiali” della marina iraniana.

“L’uomo responsabile dell’operazione terroristica per minare e bloccare lo Stretto di Hormuz è stato eliminato”, ha dichiarato Katz in un videomessaggio diffuso dal suo ufficio, avvertendo le Guardie Rivoluzionarie, l’esercito ideologico iraniano, che avrebbe “continuato a perseguire” i loro leader “uno per uno”.

L’esercito statunitense ritiene che la morte di Tansgiri renda la regione “più sicura”. L’ammiraglio Brad Cooper ha dichiarato in un comunicato che tutti gli iraniani in servizio nella Marina delle Guardie Rivoluzionarie dovrebbero “abbandonare i loro incarichi e tornare alle proprie case per evitare il rischio di lesioni o morti inutili”.