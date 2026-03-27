Rubio smentisce Zelensky: “Non è vero che gli Stati Uniti hanno chiesto che l’Ucraina faccia delle concessioni territoriali alla Russia”

AgenPress. Gli Stati Uniti non escludono la possibilità di annullare alcune delle consegne di armi destinate all’Ucraina per far fronte alle proprie esigenze nella guerra contro l’Iran, ha confermato Rubio, minimizzando il ruolo della Russia nella crisi mediorientale.

“Al momento non è stato dirottato nulla, ma potrebbe succedere”, ha affermato Rubio. “Se abbiamo bisogno di qualcosa per l’America e si tratta di qualcosa di americano, allora lo terremo prima di tutto per l’America”, ha aggiunto.

Rubio ha inoltre attaccato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, accusandolo di mentire quando afferma che gli Stati Uniti, per garantire la sicurezza di Kiev, pongono come condizione che l’Ucraina faccia delle concessioni territoriali alla Russia.

“È una bugia. Ho visto Zelensky dirlo, ed è triste che l’abbia detto, perché non è vero”, ha affermato Rubio, mentre i negoziati per porre fine alla guerra, che dura da quattro anni, sembrano essere in una fase di stallo. “A Zelensky è stato detto che le garanzie di sicurezza saranno fornite solo dopo la fine della guerra”, ha aggiunto.