Omicidio Francesco Diviesti metodo mafioso e riciclaggio internazionale: 15 misure cautelari

AgenPress. Nella mattinata odierna è stata portata ad esecuzione un’operazione congiunta relativa ad indagini transnazionali della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e della Procura Speciale Anticorruzione e Criminalità Organizzata di Tirana, effettuate nell’ambito di una Squadra Investigativa Comune costituita con il sostegno e il coordinamento di Eurojust.

Le indagini hanno riguardato l’omicidio di Francesco DIVIESTI, avvenuto a Canosa di Puglia (BT) il 25 aprile 2025, oltre che un gruppo strutturato organizzato – con sede a Tirana – dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante dall’Italia all’Albania.

L’attività investigativa relativa al riferito gruppo dedito al riciclaggio internazionale è stata svolta dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bari, con il contributo delle Autorità Albanesi e dell’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza di Tirana.

Per quanto riguarda l’omicidio di Francesco DIVIESTI, le indagini sono state condotte dalla Polizia di Stato e dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bari anche con il coordinamento iniziale della Procura della Repubblica di Trani.

In particolare, sono state eseguite due Misure Cautelari Personali, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari di Bari e dal Giudice presso il Tribunale Speciale di Primo Grado Anticorruzione e Criminalità Organizzata di Tirana nei confronti, complessivamente, di 15 persone ritenute responsabili a vario titolo di omicidio premeditato, attuato con metodo mafioso, di tentata estorsione, detenzione e porto illegale di armi da fuoco e munizioni, favoreggiamento personale, violazione delle misure di prevenzione personali nonché riciclaggio internazionale di denaro contante dall’Italia all’Albania nell’ambito di un gruppo strutturato organizzato con sede a Tirana.

Con il primo provvedimento, emesso dal G.I.P. di Bari, sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico di tre presunti esecutori materiali dell’efferato delitto di Francesco DIVIESTI, avvenuto a Canosa il 25 aprile 2025, e precisamente un albanese, autore materiale dell’omicidio, e due italiani di Barletta, un uomo ed una donna, che avrebbero contribuito a cancellare le tracce del reato ed omesso di riferire all’Autorità Giudiziaria quanto a loro conoscenza. Lo stesso Diviesti, da quanto è emerso, sarebbe stato vittima di una tentata estorsione. Ed infine, nello stesso ambito investigativo, è stata contestata anche la detenzione ed il porto in luogo pubblico di una pistola, successivamente sequestrata, utilizzata per effettuare, in aperta campagna, una esercitazione “a fuoco” con l’esplosione di 25 colpi

Nella tarda serata del 25 aprile 2025, Francesco DIVIESTI era stato coinvolto in una colluttazione verificatasi presso un Bar di Barletta (Bat) ed era poi stato condotto all’interno di alcune grotte in una zona isolata sull’alta Murgia, in agro di Canosa di Puglia (Bat), dove veniva attinto, a distanza ravvicinata, da 5 colpi esplosi da due pistole prima di essere bruciato all’interno di alcuni copertoni, con l’intento di sopprimerne il cadavere, secondo una metodica che riporta alla memoria la tecnica già utilizzata negli anni ’90 nel territorio della BAT.

Grazie ad una capillare attività investigativa è stato possibile ricostruire nel dettaglio la vicenda, che è maturata, secondo quanto emerso, nell’ambito del controllo delle attività di spaccio di sostanze stupefacenti, gestita dal cittadino albanese arrestato il quale, al fine di affermare – con metodo mafioso – la propria supremazia criminale nella città di Barletta, avrebbe commesso l’omicidio, con la complicità dei due cittadini italiani,

Considerate le modalità dell’esecuzione, l’attività investigativa venne presa immediatamente in carico dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Dopo 4 giorni, fu possibile localizzare il cadavere e successivamente, il 25 giugno, rintracciare in Ungheria, nella città di Roshe, l’albanese, che si era reso irreperibile già due giorni dopo l’omicidio. Una volta rintracciato, l’albanese veniva arrestato non per l’omicidio, ma per la detenzione di 24 chili di cocaina pura, nell’ambito di un procedimento trattato dalla Procura di Trani, alla quale venivano trasmessi dalla DDA quei gravi indizi che consentivano già allora di arrestarlo per quel reato. Contestualmente, l’immediata attività sul territorio italiano permetteva anche di sequestrare ai suoi familiari la somma contante di oltre 412 mila euro e di circostanziare le responsabilità di altri 3 italiani coinvolti, a vario titolo, nelle vicende criminali oggetto delle investigazioni.

In sostanza, la puntuale ricostruzione dell’omicidio DIVIESTI e l’individuazione del gruppo strutturato organizzato finalizzato al riciclaggio internazionale di denaro è stata resa possibile grazie al fatto che era già in atto una più ampia attività investigativa, riguardante cittadini albanesi stanziati in Puglia, svolta dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bari con la direzione e il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, nell’ambito del monitoraggio dei traffici internazionali di sostanza stupefacente dall’Albania alla Puglia.

Peraltro, la stessa Procura della Repubblica di Trani, nell’ambito di una autonoma attività di indagine eseguita dalla Squadra Mobile della Questura di Andria – poi delegata unitamente alla D.I.A. di Bari nell’ambito del procedimento instaurato presso la DDA di Bari– ha acquisito e condiviso elementi rilevanti per la ricostruzione di alcune circostanze relative all’omicidio.

La complessiva attività di indagine che ha consentito di chiarire la vicenda di cui si è detto, fa parte di un articolato contesto investigativo sviluppato nell’ambito della Squadra Investigativa Comune con la SPAK albanese, grazie al quale il Giudice presso il Tribunale di Primo Grado di Tirana ha emesso una Misura Cautelare Personale, eseguita congiuntamente in Italia, Albania e Spagna, nei confronti dello stesso albanese accusato dell’omicidio DIVIESTI e di altre 9 persone, ritenute appartenenti ad un gruppo strutturato organizzato con sede a Tirana finalizzato al riciclaggio internazionale di denaro dalla Puglia all’Albania. Gli stessi indagati dall’A.G. albanese hanno infatti garantito un “flusso” ininterrotto di trasferimento di denaro contante (provento della vendita dello stupefacente commercializzato all’“ingrosso” in Italia) tra cui ulteriori 680 mila euro sequestrati dalla Polizia Albanese – il 14 novembre 2024 – presso il valico di frontiera di Murriqan (tra Montenegro e Albania) a seguito di precise indicazioni fornite dal Centro Operativo Dia di Bari.

L’operazione odierna si incardina in progetto investigativo che si è sviluppato ormai da anni tra la DDA di Bari e la SPAK di Tirana, volto a contrastare l’incessante traffico internazionale di cocaina ed eroina gestito dalle organizzazioni criminali albanesi e rappresenta il seguito di altre operazioni della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari denominate “Shefi”, “Kulmi”, “Shpirti” e “Ura”, eseguite tra il 2018 e il 2025, con cui il Centro Operativo D.I.A. di Bari ha già dato esecuzione, tra Italia, Albania ed altri Stati Europei, a 170 misure cautelari, al sequestro di beni mobili ed immobili per diversi milioni di euro nonché al rinvenimento di oltre sette tonnellate di droga tra cocaina, eroina, hashish e marijuana permettendo, nei vari gradi di giudizio, di comminare pene, per ciascun imputato, fino a 20 anni di reclusione.

Il G.I.P. del Tribunale di Bari, accogliendo le istanze della D.D.A., ha riconosciuto integralmente l’impianto accusatorio, anche in relazione alle aggravanti della premeditazione e del metodo mafioso.

I provvedimenti restrittivi emessi dal Giudice presso il Tribunale di Tirana hanno riguardato il cittadino albanese principale indagato attinto per l’omicidio di Francesco DIVIESTI e 9 connazionali, tra i quali i più stretti familiari, il proprietario e due dipendenti di una Società di trasporto e, infine, un narcotrafficante internazionale, allo stato irreperibile, ritenuto al vertice dell’Organizzazione.

Gli odierni provvedimenti cautelari – nei confronti di 11 albanesi e 4 italiani tra i quali quattro donne sottoposta agli arresti domiciliari e all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria – sono stati eseguiti, anche in esecuzione di un mandato d’arresto internazionale, in Italia a Barletta (Bat), Roma Rebibbia ed Anagni (Fr), in Albania a Tirana, Fier e Valona nonché in Spagna a Madrid.

Importante è stata la collaborazione dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri di Barletta-Andria-Trani e di Frosinone nonché dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Bari e B.A.T. che hanno fornito supporto per una adeguata cornice di sicurezza nel corso delle operazioni oltre che l’indispensabile ausilio delle unità cinofile antidroga e “cash dog”.

Risultano indagate – in stato di libertà – altre 3 persone di nazionalità italiana, la cui eventuale illecita condotta sarà valutata nelle successive fasi processuali.