La questione del divieto al Cardinale Pizzaballa in Israele è un atto irragionevole e provocatorio del mondo ebraico al cattolicesimo

AgenPress. Il divieto al Cardinale Pizzaballa in Israele è un atto grave e inaccettabile, che offende la libertà religiosa e la dignità della Chiesa cattolica. È un gesto che si aggiunge alla lunga lista di episodi di ostilità e discriminazione nei confronti dei cristiani in Medio Oriente.

La Chiesa cattolica ha sempre cercato di promuovere la pace e il dialogo tra le religioni, ma non può tollerare che i suoi rappresentanti siano trattati con disprezzo e umiliazione. Il Cardinale Pizzaballa è un leader spirituale che ha sempre lavorato per la riconciliazione e la pace, e il suo divieto è un affronto alla sua persona, alla sua missione, al mondo cattolico intero.

È necessario condannare con fermezza questo gesto e chiedere al governo israeliano di rispettare la libertà religiosa e la dignità della Chiesa cattolica. La comunità internazionale deve prendere posizione contro questo tipo di discriminazione e lavorare per la pace e la riconciliazione in Medio Oriente.

Vado oltre.

Tale questione è un attacco all’Occidente cristiano. La gravità dell’Alt al cardinale Pizzaballa è non solo assurda ma è anche irragionevole e religiosamete irriguardosa e pericolosa in termini storici e culturali.

Dobbiamo stare molto attenti in questo mondo di sradicamenti diffusi. Di bugie ridondanti. Di tradizioni negate e confuse in quelle antropologie delle feste che rappresenta il coronamento del relativismo.

La festa è un relativismo in una società sacrificata al benessere nonostante le crisi economiche e esistenziali delle civiltà.

La questione del divieto al Cardinale Pizzaballa di entrare in un Tempio sacro a Gerusalemme, nel giorno della benedizione delle Palme, è di una tale gravità che mette a rischio l’intero processo di fede tra Oriente e Occidente.

Non è accettabile che l’Occidente cristiano e l’Oriente cristiano ortodosso possano accettare una tale requisitoria. Credo che siamo a una fase di discredito dello stesso Occidente cattolico. Mi verrebbe da dire che siamo finiti nelle griglie dell’ebraismo di uno Stato come Israele intollerante e sistematicamente anti cattolico.

Non siamo caduti soltanto nella intolleranza. Siamo piuttosto scivolati nella negazione di un cattolicesimo che ha sempre cercato di intavolare un discorso serio con l’ebraismo. Ma non è servito a nulla. Hanno creato lo scontro chiaro.

Non è accettabile che le religioni scendano a questi livelli. È la dimostrazione che la guerra tocchi realmente le Fedi. Israele che costituisce quel pezzo di Mediterraneo dentro il quale le Fedi sono nate è diventato una sfida raccapricciante contro il dialogo.

Può interessare la politica dei Governi europei e non solo? Chiaramente sì. Questo è il punto serio ora. Città del Vaticano non è uno Stato a sé in una tale situazione.

È quella civiltà che custodisce la evangelizzazione dei Popoli. È quella cultura che ha sancito l’incontro tra l’Antico e il Nuovo Testamento. Ma è soprattutto il simbolo della cristianità.

Come può l’Europa compresa l’Italia stare dalla parte di Israele dopo questo attacco alle coscienze e anche all’immagine di una visione cattolica? Crolla l’incontro tra Paolo e la Chiesa di Roma. Si lacera la Parola di Agostino proiettata sino all’attuale Pontefice.

Bisogna far smettere Israele di sentirsi padrone della religiosità nel Mediterraneo occidentale. È una ferita che riapre scenari contradditori. Credo che un appello al mondo cattolico sia importante. Non cedere. Ma riedificare. Questo dovrebbe essere il monito fondamentale.

L’Occidente cristiano resta ancora in quel che ha sostenuto e disegnato Paolo di Tarso nell’agorà dell’abbraccio e dell’amicizia ma un grido va lanciato sia sul piano religioso che politico. D’altronde è anche una aggressione agli Stati europei che aiutano Israele. La smettano di stare con una storia che non ci appartiene più. O forse non è mai apparteneva alla cristianità occidentale.

Pierfranco Bruni