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Il Pakistan è disposto a ospitare i colloqui di pace tra funzionari di Washington e Teheran

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AgenPress. Il governo pakistano ha dichiarato ieri di essere disposto ad “accogliere e facilitare, nei prossimi giorni, importanti colloqui” tra funzionari di Washington e Teheran al fine di raggiungere una “soluzione globale e duratura del conflitto”, con il sostegno delle Nazioni Unite e della Cina.

Il ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar ha rilasciato questa dichiarazione dopo aver accolto a Islamabad i suoi omologhi di Arabia Saudita, Egitto e Turchia.

Le forze armate iraniane continuano a lanciare attacchi di rappresaglia contro gli interessi americani, in particolare quelli economici, nella regione del Golfo.

In Kuwait, un impianto di desalinizzazione e produzione di energia elettrica è stato attaccato dall’Iran, provocando “la morte di un operaio indiano e ingenti danni materiali. Ieri, dieci soldati sono rimasti feriti in un attacco a un’installazione delle forze armate.

Il Ministero della Difesa saudita ha annunciato nelle prime ore del mattino l’intercettazione di cinque missili balistici diretti verso la parte orientale del regno sunnita.

 

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