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La Corea del Nord testa un missile in grado di raggiungere il territorio degli Stati Uniti

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AgenPress. Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha assistito al collaudo di un motore a propellente solido ad alta spinta, salutandolo come uno sviluppo volto a potenziare le capacità militari strategiche del Paese.

Il test probabilmente indica che Kim intende ampliare e modernizzare un arsenale di missili in grado di raggiungere il territorio continentale degli Stati Uniti.

La notizia diffusa dall’agenzia di stampa statale nordcoreana KCNA è giunta pochi giorni dopo il discorso pronunciato da Kim Jong-un al Parlamento nordcoreano, in cui si è impegnato a consolidare in modo irreversibile lo status del suo Paese come potenza nucleare e ha accusato gli Stati Uniti di “terrorismo e aggressione di Stato” a livello globale, in un apparente riferimento alla guerra in Medio Oriente.

Secondo la KCNA, Kim ha assistito al test a terra del motore a reazione recentemente aggiornato, realizzato con un materiale composito in fibra di carbonio. La spinta massima del motore è di 2.500 chilotoni, rispetto ai circa 1.971 chilotoni registrati in un test simile su un motore a combustibile solido effettuato a settembre.

Secondo gli osservatori, la spinta ad aumentare la potenza del motore è probabilmente legata agli sforzi per installare testate multiple su un singolo missile, al fine di incrementare le possibilità di superare le difese statunitensi.

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