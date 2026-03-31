Pasqua al Bioparco: il 3, 4 e 5 aprile le iniziative per le famiglie

AgenPress. Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 aprile 2026 (Pasqua) al Bioparco di Roma si svolgeranno tante attività per le famiglie a tema uova e animali.

Dalle 11.00 alle 14.30 sarà organizzata una caccia al tesoro rivolta a bambini e adulti dal titolo “BIOcaccia alle ovette”, per giocare mentre si visita il parco. I partecipanti, divisi in squadre, affronteranno prove di abilità, giochi e sfide per conquistare il tesoro: un premio goloso.

Dalle ore 11.30 alle 16.30 nel parco ci saranno due postazioni tematiche: ‘Uova da record’ e ‘non solo uccelli’. Nella prima sarà possibile osservare modelli di uova di tutte le dimensioni, da quelle del colibrì a quelle dei dinosauri, e partecipare ad un divertente gioco a quiz per scoprire le curiosità sulle uova di rettili, anfibi, uccelli e anche mammiferi. Nella postazione ‘non solo uccelli’ invece si scoprirà che moltissimi animali fanno le uova, mammiferi compresi; guidati da un operatore didattico, si dovranno associare le uova giuste agli animali che le depongono. Da quelle gelatinose dei rospi, passando per quelle morbide dei serpenti, puntiformi nei pesci e addirittura sculture per alcuni squali.

E poi si svolgerà la visita guidata ‘Uova: tante forme, molti colori’, alla scoperta degli animali che fanno l’uovo per riprodursi. Il percorso toccherà: gufi delle nevi, area sud America, canguro, emù, struzzi – che depongono l’uovo più grande al mondo – e pinguini del Capo; si scopriranno forme e adattamenti delle uova in animali molto diversi tra loro. L’orario delle visite va dalle ore 11.30 alle 15.30, su prenotazione da effettuare la mattina stessa al desk all’ingresso.

Le iniziative delle tre giornate sono incluse nel costo del biglietto