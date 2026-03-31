Un giudice blocca la costruzione della sala da ballo della Casa Bianca di Trump

Il giudice ha scritto che il presidente Donald Trump “non è… il proprietario” della Casa Bianca e che “finché il Congresso non darà il suo benestare a questo progetto… la costruzione deve fermarsi”

AgenPress. Un giudice federale di Washington ha emesso un’ordinanza che blocca temporaneamente la costruzione della nuova e imponente sala da ballo della Casa Bianca voluta dal presidente Donald Trump e qualsiasi ulteriore demolizione dell’ala est.

La sentenza impedisce all’amministrazione di intraprendere qualsiasi azione per favorire lo sviluppo fisico della sala da ballo proposta nell’ex sito dell’Ala Est della Casa Bianca, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ulteriori demolizioni, lavori di preparazione del sito, modifiche paesaggistiche, scavi, lavori di fondazione o altri lavori di costruzione o correlati, ad eccezione delle azioni strettamente necessarie a garantire la sicurezza della Casa Bianca e dei suoi terreni.

Il giudice ha emesso l’ ingiunzione preliminare dopo aver dato ragione ai querelanti, secondo i quali Trump aveva oltrepassato i limiti delle sue competenze in relazione al progetto.

Poco dopo la pubblicazione della sentenza, Trump si è lamentato sui social media del querelante, il National Trust for Historic Preservation degli Stati Uniti, definendolo “un gruppo di pazzi radicali di sinistra”.

Nel post pubblicato su Truth Social, ha scritto che il progetto da 400 milioni di dollari “è al di sotto del budget previsto, in anticipo sui tempi, viene realizzato senza alcun costo per i contribuenti e sarà l’edificio più bello del suo genere in tutto il mondo”.