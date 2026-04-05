La CIA ha utilizzato una “campagna di depistaggio” in Iran prima del salvataggio del pilota

Il presidente Donald Trump ha quindi ordinato un’immediata missione di salvataggio, che il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha eseguito con il supporto della CIA, che ha fornito informazioni in tempo reale.

Centinaia di militari americani sono stati coinvolti nel salvataggio dell’ufficiale statunitense abbattuto in Iran. Alla missione hanno partecipato forze speciali d’élite e velivoli di diverse branche delle forze armate.

Secondo un alto funzionario, l’operazione non ha comportato uno scontro a fuoco tra le forze statunitensi e iraniane, ma le forze statunitensi hanno aperto il fuoco per tenere il personale iraniano lontano dal luogo del salvataggio.

“NON ABBANDONEREMO MAI UN COMBATTENTE AMERICANO! Il fatto che siamo riusciti a portare a termine questa operazione, senza che UN SOLO americano venisse ucciso o ferito, dimostra ancora una volta che abbiamo raggiunto una schiacciante supremazia aerea sui cieli iraniani”, ha dichiarato Trump sui Social.