La CIA ha utilizzato una “campagna di depistaggio” in Iran prima del salvataggio del pilota

AgenPress. La CIA ha lanciato una ” campagna di depistaggio ” in Iran prima che il Pentagono avviasse la missione di salvataggio per il pilota statunitense dato per disperso.
La CIA aveva diffuso in Iran la notizia che le forze statunitensi avevano già localizzato il pilota e lo stavano spostando via terra. Mentre le forze iraniane erano confuse e incerte su quanto stesse accadendo, la CIA ha utilizzato le sue “capacità uniche e straordinarie” per localizzare il militare americano.
L’impresa è stata come “cercare un ago in un pagliaio”, con l’americano nascosto in una fessura di montagna e invisibile. La CIA ha immediatamente comunicato la posizione del militare al Pentagono e alla Casa Bianca.
Il presidente Donald Trump ha quindi ordinato un’immediata missione di salvataggio, che il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha eseguito con il supporto della CIA, che ha fornito informazioni in tempo reale.
Centinaia di militari americani sono stati coinvolti nel salvataggio dell’ufficiale statunitense abbattuto in Iran. Alla missione hanno partecipato forze speciali d’élite e velivoli di diverse branche delle forze armate.
Secondo un alto funzionario, l’operazione non ha comportato uno scontro a fuoco tra le forze statunitensi e iraniane, ma le forze statunitensi hanno aperto il fuoco per tenere il personale iraniano lontano dal luogo del salvataggio.
“NON ABBANDONEREMO MAI UN COMBATTENTE AMERICANO! Il fatto che siamo riusciti a portare a termine questa operazione, senza che UN SOLO americano venisse ucciso o ferito, dimostra ancora una volta che abbiamo raggiunto una schiacciante supremazia aerea sui cieli iraniani”, ha dichiarato Trump sui Social.
“Questo è un momento di cui TUTTI gli americani, repubblicani, democratici e chiunque altro, dovrebbero essere orgogliosi e attorno al quale dovrebbero unirsi. Abbiamo davvero le forze armate migliori, più professionali e letali della storia del mondo. DIO BENEDICA L’AMERICA, DIO BENEDICA LE NOSTRE TRUPPE E BUONA PASQUA A TUTTI!”