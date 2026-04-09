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Il Libano presenterà una denuncia all’ONU per l’escalation israeliana

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AgenPress. Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha dichiarato che il governo del Paese ha deciso di presentare una denuncia urgente al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in merito all’escalation degli attacchi israeliani contro il Libano e ha ordinato alle forze di sicurezza del Paese di rafforzare immediatamente il pieno controllo dello Stato sul governatorato di Beirut.

In un post su X, l’account della presidenza libanese ha affermato che la “pericolosa escalation” di Israele di ieri è in contrasto con tutti gli sforzi per porre fine alla guerra nella regione e ignora palesemente i principi del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario.

Ha inoltre aggiunto che il possesso di armi nel governatorato di Beirut, dove hanno sede molte delle operazioni della milizia Hezbollah, sarà limitato esclusivamente alle forze di sicurezza legittime, al fine di garantire “la sicurezza, l’incolumità e la proprietà dei cittadini”.

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