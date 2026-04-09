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La guida suprema dell’Iran Mojtaba Khamenei giura vendetta

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AgenPress. La Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha promesso vendetta in un messaggio infuocato in cui ha esortato i paesi arabi vicini a voltare le spalle alle nazioni occidentali.

“Tutti devono sapere che, a Dio piacendo, non lasceremo impuniti gli aggressori criminali che hanno attaccato il nostro Paese. Chiederemo senza dubbio un risarcimento per ogni danno arrecato, nonché un indennizzo per i martiri e un risarcimento per i feriti di questa guerra”, si legge nel messaggio diffuso in occasione del quarantesimo giorno dalla morte di Ali Khamenei, come riportato da Iran International.

Rivolgendosi ai suoi sostenitori, Khamenei ha affermato: “Non si deve presumere che annunciare l’intenzione di negoziare con il nemico significhi che non ci sia bisogno di una presenza nelle strade”.

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