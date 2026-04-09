Pasqua ortodossa. Putin ha dichiarato un cessate il fuoco con l’Ucraina

AgenPress. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato un cessate il fuoco con l’Ucraina in occasione del fine settimana della Pasqua ortodossa.
In una dichiarazione diffusa dal Cremlino, il decreto ordina alle forze russe di osservare un cessate il fuoco a partire dalle 16:00 di sabato fino alla fine di domenica.
Lo Stato Maggiore ha “ricevuto istruzioni di cessare le operazioni di combattimento in tutte le direzioni per questo periodo”, ha dichiarato il Cremlino. “Presumiamo che la parte ucraina seguirà l’esempio della Federazione Russa”.