Sen. Scilipoti Isgrò Domenico: “Lavorare ogni giorno per la Pace”

AgenPress. ”Il Direttivo Nazionale di Unione Cristiana, si è riunito presso la sede romana di viale Parioli, sotto la Presidenza dell’On. Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.

Numerosi i temi affrontati all’ordine del giorno, dove alcuni delegati insieme allo stesso Presidente ne hanno discusso ed evidenziato le criticità e le prossime azioni da intraprendere.

Tra i punti trattati non è mancato in primis il tema tanto caro della famiglia, alla quale va riconosciuta la sua centralità e responsabilità sociale.

Altri punti cardini sono stati esaminati dai componenti del Dipartimento Cultura e Spettacolo, oltre al delicatissimo e fondamentale tema della pace, dove il Presidente Scilipoti ha espresso la sua profonda preoccupazione per i conflitti in atto. Infine ha ricordato che serve necessariamente lavorare ogni giorno per la pace, essendo quest’ultima un processo da raggiungere.

E’ quanto dichiara, in una nota, l’ufficio stampa di Unione Cristiana.