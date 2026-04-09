Trump: “Se l’Iran non raggiunge un accordo sarà molto doloroso”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha dichiarato essere “molto ottimista” sulla possibilità di raggiungere un accordo di pace con l’Iran, mentre una delegazione diplomatica guidata dal vicepresidente JD Vance si preparava a recarsi in Pakistan per colloqui cruciali volti a porre fine al conflitto che dura da quasi sei settimane.

I leader iraniani “parlano in modo molto diverso quando sono a un incontro rispetto a quando parlano con la stampa. Sono molto più ragionevoli”, ha detto Trump durante un’intervista . “Accettano tutto ciò che devono accettare. Ricordate, sono stati conquistati. Non hanno un esercito”.

“Se non raggiungono un accordo, sarà molto doloroso”, ha aggiunto Trump.

Ma il fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran mostrava già segni di cedimento, poiché le forze israeliane continuavano a condurre attacchi nel Libano meridionale, dove ha sede il gruppo militante Hezbollah, sostenuto da Teheran.