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Industria. Unione Naz. Consumatori: Paese fermo, rialzo misero

Economia
redazione
Da redazione
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AgenPress. Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, la produzione industriale a febbraio sale dello 0,1% sul mese precedente e dello 0,5%% su base tendenziale.

“Il Paese è fermo. Il fatto che la produzione non sia scesa come a gennaio è una magra consolazione, considerato il misero rialzo congiunturale dello 0,1% a fronte di un calo 6 volte maggiore nel solo mese di gennaio, -0,6% e dello 0,5% a dicembre” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando il dato Istat sulla produzione industriale.

“A questo si deve aggiungere che i rincari dei carburanti e quelli delle bollette di luce e gas che stanno per arrivare, rischiano di dare il colpo di grazia alle nostre industrie. Purtroppo, fino a che il Governo non abbasserà le imposte sull’energia, come fece Draghi, azzerando gli oneri di sistema e riducendo l’Iva sul gas al 5%, le nostre imprese saranno sempre meno competitive rispetto a quelle del resto d’Europa, avendo un fardello che grava sui loro costi” conclude Dona.

 

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