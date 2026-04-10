Sen. Scilipoti Isgrò Domenico: “La guerra è un crimine contro l’umanità. I governi devono rispondere a Dio e agli uomini”

AgenPress. “I governi del mondo hanno una grande responsabilità di fronte a Dio e agli uomini di proteggere la vita e la dignità di ogni essere umano. La guerra è un crimine contro l’umanità, è un insulto alla creazione di Dio e una violazione dei diritti fondamentali dell’uomo.

I governi che incitano alla violenza e alla morte non sono governi, sono assassini. Non sono i loro figli a morire, sono i figli degli altri, sono i figli dei poveri, sono i figli dell’umanità.

I cittadini del mondo, i lavoratori, le donne, gli uomini di buona volontà, devono ribellarsi contro questi governi che portano la morte e la distruzione. Non con la violenza, ma con la non violenza, con la disobbedienza civile, con la resistenza pacifica.

Come ha detto Papa Francesco, ‘La guerra è un fallimento dell’umanità, è un fallimento della politica, è un fallimento della diplomazia’. La pace è possibile, la giustizia è possibile, la fratellanza è possibile.

I governi devono rispondere a Dio e agli uomini per i crimini che commettono. I popoli del mondo devono unirsi per dire ‘basta’ alla guerra, ‘basta’ alla violenza, ‘basta’ alla morte.

Chiedo a tutti i cittadini , i lavoratori, le donne e gli uomini di buona volontà di unirsi in una grande ribellione pacifica contro la guerra e la violenza. Insieme possiamo costruire un mondo di pace, di giustizia e di fratellanza.

Lo dice in una nota il Sen. Domenico Scilipoti Isgrò Presidente di Unione Cristiana.