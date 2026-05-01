Trump: “Non sono soddisfatto dell’ultima proposta dell’Iran”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non essere soddisfatto dell’ultima proposta iraniana per porre fine alla guerra tra i due Paesi e ha avvertito che l’alternativa ai negoziati è la “distruzione” della Repubblica islamica.

“Al momento non sono soddisfatto di ciò che stanno offrendo”, ha detto Trump ribadendo la sua opinione secondo cui c’è “un enorme disaccordo” tra i leader iraniani e quindi non sono in grado di concordare una strategia per porre fine alla guerra. “Mi stanno chiedendo cose che non posso accettare”, ha osservato.

“Abbiamo appena avuto una conversazione con l’Iran. Vedremo cosa succederà. Ma devo dire che non sono soddisfatto”, ha affermato.

Interrogato sulla ripresa delle ostilità, sospese dal cessate il fuoco dell’8 aprile, il presidente degli Stati Uniti ha espresso la sua preferenza per una soluzione negoziata.

«Vogliamo annientarli una volta per tutte? O vogliamo provare a raggiungere un accordo? Queste sono le opzioni», ha sottolineato. «Non prediligo» la prima «per ragioni umanitarie, ma è un’opzione», ha aggiunto.