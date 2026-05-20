Flotilla, De Poli (Udc): “Inaccettabili le immagini viste, bene l’intervento del Governo italiano”

“Le immagini diffuse nelle ultime ore e i comportamenti attribuiti al ministro israeliano Itamar Ben Gvir nei confronti degli attivisti della Flotilla suscitano forte preoccupazione e non possono essere sottovalutati. Il rispetto della dignità delle persone e dei principi del diritto internazionale deve restare un punto fermo, anche nei momenti di maggiore tensione internazionale”.

Lo afferma il senatore e segretario nazionale Udc Antonio De Poli.

“Bene ha fatto il Governo italiano, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ad attivarsi immediatamente per tutelare i cittadini italiani coinvolti e chiedere chiarimenti alle autorità israeliane”, aggiunge. “In una fase già segnata dal dramma umanitario di Gaza, servono equilibrio, responsabilità e una forte iniziativa diplomatica internazionale capace di riportare al centro il dialogo, la tutela dei civili e la prospettiva della pace”, conclude De Poli.