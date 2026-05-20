Un futuro che cresce: Open Day del Centro Nascita dell’Ospedale Città di Aprilia

Un’intera giornata con diverse attività gratuite dedicata alle future mamme, ai neonati e alle famiglie – La struttura del Gruppo Lifenet Healthcare apre le porte del suo Centro Nascita- In programma visite guidate con l’équipe multidisciplinare e un importante corso pratico sulle manovre di disostruzione in collaborazione con i professionisti dell’Ares 118

AgenPress. Una mattinata interamente dedicata alle future mamme, ai papà e alle famiglie per scoprire da vicino l’eccellenza e l’approccio assistenziale del Centro Nascita dell’Ospedale Città di Aprilia, struttura di riferimento sul territorio e parte del Gruppo Lifenet Healthcare. Sabato 23 maggio 2026, dalle ore 09:30 alle ore 13:00, l’Ospedale aprirà gratuitamente le proprie porte per un atteso Open Day, un’iniziativa pensata per accompagnare i futuri genitori in un percorso di consapevolezza, accoglienza e supporto nel delicato e straordinario viaggio della maternità.

L’obiettivo della giornata è quello di offrire alle partecipanti e ai loro partner l’opportunità di familiarizzare con gli ambienti ospedalieri prima del momento del parto, riducendo l’ansia e favorendo un rapporto di fiducia con il personale sanitario. Durante la mattinata sarà possibile visitare le sale parto, le stanze di degenza e le aree dedicate alle cure neonatali.

A guidare i visitatori sarà il team multidisciplinare della struttura, composto da ostetriche, ginecologi, neonatologi e infermieri dedicati alle attività del nido. I professionisti saranno a completa disposizione dei cittadini per rispondere a dubbi, illustrare i protocolli clinici e approfondire l’offerta dei servizi integrati che coprono l’intero ciclo: dalla gestione della gravidanza, all’assistenza personalizzata durante il parto, fino al supporto nel post-parto, con particolare attenzione all’allattamento al seno. L’evento prevederà inoltre attività esperienziali e laboratori pratici gratuiti.

“Con questo Open Day vogliamo confermare la nostra vicinanza alle famiglie del territorio in un momento unico e straordinario come la nascita di un figlio”, ha dichiarato il Dott. Gabriele Coppa, Direttore Generale dell’Ospedale Città di Aprilia. “Il nostro obiettivo è offrire non solo un’assistenza clinica di alto livello, ma un ambiente accogliente e un percorso personalizzato in cui i futuri genitori si sentano protetti, ascoltati e guidati passo dopo passo da un’équipe di professionisti affiatata e multidisciplinare. La giornata di sabato rappresenta un’importante occasione di apertura e di dialogo trasparente tra l’ospedale e la cittadinanza”.

Accanto alla presentazione del percorso nascita, l’Open Day dedicherà un momento di fondamentale rilevanza formativa alla sicurezza dei più piccoli tra le mura domestiche. Grazie alla collaborazione strategica con l’Ares 118, i professionisti del servizio di emergenza-urgenza territoriale terranno un corso teorico-pratico incentrato sulle manovre di disostruzione pediatrica e del lattante. Gesti semplici ma salvavita che ogni genitore, nonno o educatore dovrebbe conoscere per saper gestire tempestivamente i casi di soffocamento da corpo estraneo.

“Diffondere la conoscenza delle manovre di disostruzione pediatrica significa investire concretamente nella tutela della vita dei più piccoli”, ha evidenziato il Dott. Narciso Mostarda, Direttore Generale di Ares 118. “Sapere come intervenire nei primissimi istanti di un’ostruzione delle vie aeree può rivelarsi decisivo in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Per questo motivo, ARES 118 promuove con convinzione attività di informazione rivolte ai cittadini. In questo contesto assume un ruolo sempre più importante anche l’utilizzo delle nuove tecnologie, come l’applicazione FlagMii, che consente alla Centrale Operativa 118 di assistere il cittadino da remoto tramite una videochiamata con un infermiere specializzato, guidando in tempo reale chi presta i primi soccorsi. Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Dott. Gabriele Coppa ed al personale dell’Ospedale Città di Aprilia: la sinergia tra istituzioni sanitarie e innovazione rappresenta l’elemento fondamentale per costruire una comunità più consapevole, preparata e pronta ad affrontare le emergenze”.

L’iniziativa coniuga così l’eccellenza clinica e l’accoglienza del Centro Nascita con un forte impegno sociale legato alla prevenzione, offrendo alle famiglie un bagaglio di competenze pratiche indispensabili per la serenità della vita quotidiana con un neonato. L’ingresso all’Open Day è gratuito. Per ragioni organizzative e per garantire la migliore esperienza possibile a tutti i partecipanti, si raccomanda la prenotazione.

Dichiarazioni: L’Équipe dell’Open Day

La sinergia di rete e la medicina materno-fetale

Prof. Herbert Valensise – Direttore della Struttura di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico Casilino

“Nell’ambito della rete Lifenet Healthcare, le Unità di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico Casilino e dell’Ospedale Città di Aprilia stanno sviluppando un modello assistenziale integrato dedicato alla medicina materno-fetale. L’obiettivo è garantire alle pazienti percorsi condivisi, continuità di cura e un costante confronto specialistico tra équipe. In questo contesto, il Policlinico Casilino – Centro di Assistenza Perinatale di II Livello della Regione Lazio – mette a disposizione la propria esperienza clinica nelle gravidanze ad alto rischio. Questa sinergia rafforzerà l’attività dell’Ospedale Città di Aprilia, offrendo alle future mamme la serenità di una rete strutturata e orientata al continuo miglioramento delle cure perinatali”.

L’ascolto e la centralità della donna nel percorso nascita

Dott. Giovanni Testa – Direttore dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia (Ospedale Città di Aprilia)

“L’Open Day rappresenta un’occasione importante per incontrare le future mamme e accompagnarle nella conoscenza del nostro percorso nascita. Crediamo fermamente che ogni donna debba sentirsi ascoltata, sostenuta e protetta durante la gravidanza e il parto. Per questo motivo mettiamo al centro non soltanto la sicurezza clinica e l’eccellenza delle cure, ma anche l’attenzione concreta e personalizzata ai bisogni emotivi e pratici della donna e dell’intero nucleo familiare”.

Accoglienza del neonato, supporto post-parto e rooming-in

Dott.ssa Simonetta Picone – Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria e Neonatologia (Ospedale Città di Aprilia)

“Accogliere una nuova vita significa prendersi cura non solo del neonato, ma dell’intero nucleo genitoriale. Durante l’Open Day mostreremo nel dettaglio i percorsi dedicati ai primi istanti di vita del bambino: dall’assistenza neonatale immediata in sala parto alla pratica del rooming-in, che favorisce il legame precoce tra mamma e neonato. Il nostro impegno prosegue anche dopo la dimissione, attraverso attività di supporto alle famiglie nei delicati mesi successivi alla nascita”.

Controllo del dolore e sicurezza: la partoanalgesia gratuita H24

Dott. Giuseppe Longo – Direttore dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione (Ospedale Città di Aprilia)

“Nella nostra struttura è garantita la presenza dell’anestetista 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia per la gestione tempestiva delle emergenze ostetriche sia per supportare le future mamme durante il travaglio. Un pilastro della nostra offerta è il servizio di partoanalgesia epidurale, completamente gratuito e disponibile H24. Questo significa che ogni donna che lo desideri può affrontare il parto con un efficace controllo del dolore, in totale sicurezza e con il supporto costante di un’équipe dedicata”. Un investimento concreto sul futuro della comunità e sulla tutela della salute locale.

Dottor Maurizio Capogrossi – Presidente della Banca Colli Albani e Nettuno Credito Cooperativo

“Sostenere il Centro Nascita dell’Ospedale Città di Aprilia, significa contribuire concretamente alla vita e al futuro della comunità. La Banca Colli Albani e Nettuno Credito Cooperativo è da sempre vicina al territorio e la recente apertura della nostra filiale a Aprilia rafforza questo impegno, con la volontà di diventare un punto di riferimento stabile per chi vive e lavora nell’area. Le borse da passeggino che abbiamo voluto donare a ogni mamma che partorisce in questa struttura, sono un gesto semplice di cura e un segno beneaugurante nella speranza che la struttura possa accogliere un numero sempre crescente di nuove nascite. Essere presenti all’Open Day accanto ai professionisti che si prendono quotidianamente cura delle neo mamme è per noi motivo di orgoglio e testimonia l’attenzione che dedichiamo a questa comunità”