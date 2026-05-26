Leone XIV nella Terra dei Fuochi: criminalità ambientale, traffico illecito di rifiuti e domanda di giustizia

Riflessione di Costantino Del Riccio, Presidente del Comitato consultivo della Fondazione Insigniti OMRI per la comunicazione istituzionale La visita di Papa Leone XIV ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi, ha assunto un significato che va oltre il carattere pastorale. È stata una forte denuncia morale e civile contro la criminalità ambientale e il traffico illecito di rifiuti.

AgenPress. Le parole del Pontefice — «Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care» — hanno restituito dignità al dolore di migliaia di famiglie colpite dall’inquinamento e dalle malattie causate da decenni di sversamenti tossici e roghi illegali. Dietro le statistiche vi sono volti, storie, giovani morti prematuramente, comunità private del diritto fondamentale alla salute.

La Terra dei Fuochi è diventata il simbolo di un intreccio perverso tra interessi economici, corruzione politica e criminalità organizzata. Per anni, tonnellate di rifiuti industriali sono state interrate o bruciate illegalmente tra Napoli e Caserta. Per imprenditori senza scrupoli ciò rappresentava un risparmio economico; per le organizzazioni criminali, profitti milionari ottenuti a spese della popolazione e dell’ambiente.

Per lungo tempo il fenomeno è stato minimizzato o negato. Solo grazie all’impegno di magistrati, associazioni civiche, medici e comunità ecclesiali si è riusciti a rompere il silenzio.

In questo contesto, la Chiesa campana ha avuto un ruolo decisivo. Vescovi, sacerdoti e volontari hanno sostenuto le famiglie delle vittime, denunciato responsabilità criminali e promosso una cultura della legalità. Papa Leone XIV ha riconosciuto questa dimensione, parlando di una Chiesa che «ha saputo osare la denuncia e la profezia».

La visita del Pontefice si colloca nella scia della Laudato si’. L’enciclica di Papa Francesco ha introdotto il concetto di “ecologia integrale”, evidenziando il legame tra ambiente, giustizia sociale ed economia. Non esiste una crisi ambientale separata da quella umana: lo sfruttamento della natura colpisce soprattutto le persone più fragili, vittime di un sistema che privilegia il profitto rispetto alla dignità umana.

Leone XIV ha descritto «un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune». La criminalità ambientale è oggi una realtà globale, capace di attraversare confini e continenti. Il traffico illecito di rifiuti rappresenta una delle forme più redditizie della criminalità transnazionale, favorita dalle differenze normative tra i Paesi e dalla debolezza dei sistemi di controllo.

Le organizzazioni criminali operano attraverso reti sofisticate che coinvolgono imprese, intermediari logistici e società di copertura. Falsificando documenti di trasporto e certificati, i rifiuti tossici vengono classificati come materiali destinati al recupero o al riciclo. In altri casi, il trattamento avviene soltanto sulla carta: gli impianti risultano attivi, mentre i materiali vengono dispersi illegalmente nell’ambiente.

Negli ultimi anni, le rotte internazionali dei rifiuti si sono ampliate. Dopo le restrizioni introdotte dalla Cina sull’importazione di rifiuti plastici, enormi quantità sono state dirottate verso Paesi del Sud-est asiatico e dell’Africa, dove proliferano discariche abusive, incendi di rifiuti e impianti di riciclo privi di standard adeguati di sicurezza.

Un esempio significativo è quello dello smantellamento delle navi giunte a fine vita. Molte imbarcazioni cariche di amianto e sostanze tossiche vengono inviate verso le coste dell’India, del Bangladesh o del Pakistan, dove sono demolite in condizioni drammatiche per i lavoratori e per l’ambiente. Una forma di smaltimento illecito attraverso la quale i Paesi più ricchi esportano i propri rifiuti verso le aree più povere del pianeta.

Di fronte a questo scenario, la sola repressione penale non basta. Occorre una risposta culturale, politica ed economica più ampia. Il Papa ha richiamato il rischio del “paradigma tecnocratico”, già denunciato dalla Laudato si’: un modello di sviluppo fondato sul consumo illimitato e sull’illusione che tutto possa essere subordinato al profitto.

«Quanti rifiuti e veleni sono derivati da un modello di crescita che ci ha lasciati più malati e più poveri», ha osservato Leone XIV. La crisi ecologica nasce da una cultura che considera la natura soltanto una risorsa da sfruttare e non una casa comune da custodire.

Il Pontefice ha evidenziato la necessità di «un’economia meno individualistica e uno sviluppo meno consumistico», riscoprendo il senso del limite, promuovendo il recupero anziché lo spreco e privilegiando il bene comune. È fondamentale anche educare le nuove generazioni alla responsabilità ambientale e alla legalità.

Il richiamo biblico del Papa alla visione del profeta Ezechiele sulle ossa aride è particolarmente forte. La Terra dei Fuochi rappresenta una valle segnata dalla morte e dalla devastazione, ma, nella prospettiva cristiana, la storia non è condannata al degrado. Dio soffia il suo Spirito affinché ciò che è ferito possa tornare a vivere.

Questo messaggio riguarda non solo Acerra, ma l’intera società contemporanea. La crisi ambientale non è un problema periferico: interroga il nostro modo di abitare il mondo e di concepire il progresso.

La visita di Leone XIV ha restituito visibilità a una terra spesso ricordata soltanto per le sue tragedie, mostrando anche i segni di una rinascita possibile: associazioni, famiglie, giovani e amministratori che scelgono di non arrendersi all’illegalità e all’indifferenza.

La Terra dei Fuochi resta una ferita aperta, ma può diventare un laboratorio di speranza civile ed ecologica. La lezione di Acerra è chiara: il bene comune deve tornare al centro delle scelte politiche ed economiche. Solo così sarà possibile spezzare l’alleanza tra profitto criminale e devastazione ambientale, restituendo dignità a territori e persone troppo a lungo sacrificati.