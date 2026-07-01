Al Senato della Repubblica si presenta la VI edizione di Ju Buk Feminist Festival

Giovedì 2 luglio, dalle ore 10 alle ore 12, la Sala Caduti di Nassiriya di Palazzo Madama ospiterà la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione di Ju Buk Feminist Festival, il progetto culturale ideato e diretto dalla giornalista Eleonora de Nardis Giansante, diventato negli anni uno degli appuntamenti più originali del panorama nazionale dedicato al pensiero femminista, ai diritti, alla letteratura e al racconto del presente

AgenPress. Sarà la prestigiosa sala stampa del Senato della Repubblica a fare da cornice alla presentazione ufficiale del programma di un’edizione che conferma la vocazione internazionale del festival e la sua capacità di costruire un dialogo tra culture, linguaggi e discipline diverse. Ju Buk Feminist Festival continua infatti a distinguersi come spazio di confronto libero e plurale, in cui il femminismo diventa una lente attraverso cui osservare le grandi trasformazioni della società contemporanea: dalla politica alla scienza, dal giornalismo alla narrativa, dall’informazione ai nuovi diritti, senza rinunciare alla complessità e al valore del pensiero critico.

La sesta edizione porterà in Italia alcune tra le voci più interessanti della scena letteraria internazionale. Tra le ospiti di punta figurano la scrittrice brasiliana Claudileia Lemes Dias, l’autrice di origine indiana Nadeesha Uyangoda, tra le protagoniste della narrativa italiana contemporanea e candidata al Premio Strega, e Lucy Cooke, celebre conduttrice televisiva britannica, nota a livello internazionale per il suo lavoro di ricerca e divulgazione scientifica capace di ribaltare stereotipi consolidati sul mondo animale e, per riflesso, su quello umano. Il loro sguardo contribuirà ad ampliare l’orizzonte del festival, facendo dialogare esperienze, geografie e sensibilità differenti.

Accanto alle ospiti internazionali, il programma riunisce alcune delle firme più autorevoli del giornalismo, della narrativa e della saggistica italiana. Interverranno, tra gli altri, Giulia Caminito, una delle scrittrici più apprezzate della sua generazione; Monica Acito, voce originale della nuova narrativa italiana; la giornalista Marianna Aprile; l’inviata di guerra Barbara Schiavulli; il giornalista e fotoreporter Valerio Nicolosi, da anni impegnato nel racconto delle migrazioni, dei conflitti e delle periferie del mondo; e Lucia Tancredi, fresca vincitrice del Premio Benedetto Croce, riconoscimento che ne conferma il valore nel panorama letterario nazionale. Un mosaico di esperienze e competenze che restituisce la natura profondamente interdisciplinare del festival.

Non una semplice rassegna di incontri, ma un luogo in cui la cultura torna ad assumere una funzione pubblica, interrogando il presente e offrendo strumenti per comprenderlo. Letteratura, giornalismo, filosofia, attualità e ricerca si intrecciano in un programma che mette al centro le parole, le storie e le idee come strumenti di partecipazione democratica e di costruzione di nuovi immaginari.

La conferenza stampa sarà anche l’occasione per presentare “Appunti femministi” il nuovo libro di Eleonora de Nardis Giansante, un volume che raccoglie riflessioni, cronache, esperienze e intuizioni nate lungo il percorso di ideazione e costruzione di Ju Buk Feminist Festival. Più che un saggio, una mappa di pensieri che attraversa il nostro tempo, interrogando il significato del femminismo oggi e la sua capacità di interpretare le grandi questioni del presente, dai diritti alla rappresentazione, dal linguaggio alla memoria collettiva.

La scelta di presentare il festival e il libro nella Sala Caduti di Nassiriya di Palazzo Madama assume un valore simbolico preciso. Portare un progetto culturale come Ju Buk Feminist Festival all’interno del Senato della Repubblica significa riaffermare il ruolo della cultura come bene comune e riconoscere il contributo che il confronto delle idee, la libertà di espressione e il pensiero critico offrono alla crescita civile del Paese.