Valditara: adesione al riconoscimento costituzionale del Canto degli Italiani come simbolo dell’identità nazionale e della Repubblica

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito: «Una melodia riconoscibile, popolare e profondamente radicata nella coscienza civile della Repubblica»

AgenPress. Nel dibattito dedicato alla proposta di riconoscimento costituzionale del Canto degli Italiani, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha inviato un messaggio di adesione all’iniziativa, sottolineando il valore storico, identitario ed educativo dell’inno nazionale.

Nel suo intervento, il Ministro ha ricordato come il Canto degli Italiani sia «l’opera di un ragazzo di vent’anni, con i capelli lunghi e la barba, genovese per nascita e ossessione italiana per moto dell’anima», evidenziandone la natura profondamente giovanile e l’origine nel contesto del Risorgimento.

Valditara ha definito l’Inno «una melodia riconoscibile fin dal primissimo accordo, facile da evocare fra le labbra, l’inno popolare della rivoluzione chiamata Risorgimento», sottolineandone la capacità di rappresentare un elemento immediatamente condiviso e accessibile a tutti gli italiani.

Particolare rilievo viene attribuito alla funzione identitaria del canto, descritto come espressione di un senso profondo di appartenenza: «è qualcosa in più di una semplice cittadinanza, è la nervatura di una corrente classica che l’Inno ha incanalato attraverso la nostra storia».

Il Ministro ha inoltre richiamato la dimensione storica e simbolica del testo, che attraversa le diverse fasi della formazione nazionale, fino ai momenti più significativi della Repubblica: dalla lotta risorgimentale alla Resistenza, in cui il canto si è riaffermato come elemento di unità e libertà.

Valditara ha infine sottolineato il valore educativo dell’Inno, trasmesso sin dai primi anni di scuola e fondamentale per la costruzione della coscienza civile delle nuove generazioni, rafforzando il legame tra memoria storica e identità repubblicana.

L’intervento si inserisce nel più ampio dibattito parlamentare volto al riconoscimento costituzionale del Canto degli Italiani, quale simbolo identitario della Repubblica e patrimonio condiviso della Nazione.