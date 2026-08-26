Unione Naz. Consumatori: partorito il solito topolino su sconto accise

AgenPress. “Partorito il solito topolino, una mezza pezza per il gasolio e il nulla cosmico per la benzina” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando a proroga dello sconto sul gasolio fino al 5 settembre.

“Unico aspetto positivo è che almeno nel controesodo si eviterà di pagare il gasolio 2,379 euro al litro in autostrada, considerando il prezzo di oggi comunicato dal Mimit, scongiurando il pericolo di pagare 8 euro e 54 cent in più per ogni pieno da 50 litri. Ma è una magra consolazione” prosegue Dona.

“Quanto al futuro, dare qualche spicciolo in più a chi ha una Carta dedicata a te sarebbe decisamente troppo poco per chi non riesce nemmeno ad acquistare il cibo e avrebbe un impatto nullo per frenare l’inflazione. Il Governo ci ripensi” conclude Dona.