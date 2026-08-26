Trump afferma di non credere che l’ayatollah Mojtaba Khamenei sia morto

AgenPress. Donald Trump ha dichiarato di “non credere” che la guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, che non appare in pubblico dalla fine di febbraio, “sia morto”.

“È rimasto gravemente ferito” nell’attentato in cui è morto suo padre, “ma non credo che lui sia morto”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti in un’intervista ad un programma televisivo.

Nell’intervista, Trump ha toccato diversi argomenti, affermando che la visita a Mosca del direttore della CIA di ieri era una sorta di visita di routine, ma ha aggiunto che qualcosa potrebbe essere emerso dai colloqui tra John Ratcliffe e i funzionari dell’intelligence russa.

“…Vogliamo che la guerra in Ucraina finisca”, ha sottolineato, sostenendo che il viaggio, di cui si è parlato molto, non era collegato all’Iran o alle minacce russe contro la NATO.

Riferendosi alla guerra commerciale con il Canada, il presidente repubblicano ha affermato che è “ora di dare una lezione al Canada, perché non si può più continuare così” in materia di commercio.