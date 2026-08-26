Nuovo record, il robot cinese Tiangong Ultra corre i 100 metri in 8,86 secondi

AgenPress. Il robot umanoide cinese Tiangong Ultra ha stabilito un nuovo record nei 100 metri, fermando il cronometro a 8,86 secondi. Il risultato è stato ottenuto martedì 25 agosto a Pechino, durante la semifinale della categoria dedicata ai robot di grandi dimensioni dei World Humanoid Robot Games 2026.

La prestazione rappresenta un ulteriore, impressionante miglioramento per il robot sviluppato dal Beijing Humanoid Robot Innovation Center. Pochi giorni prima, nella stessa competizione, Tiangong Ultra aveva già corso i 100 metri in 9,39 secondi, stabilendo allora il nuovo primato tra i robot e superando per la prima volta il record mondiale umano di Usain Bolt, pari a 9,58 secondi dal 2009.

Ora il robot cinese ha abbassato ulteriormente il proprio limite di 53 centesimi, portandosi per la prima volta sotto gli 8,9 secondi. Il tempo di 8,86 secondi è anche di 72 centesimi più veloce del record di Bolt.

Il dato rende evidente la rapidità con cui stanno evolvendo i robot umanoidi. Nell’edizione inaugurale dei World Humanoid Robot Games, lo scorso anno, Tiangong Ultra aveva vinto i 100 metri con un tempo di 21,50 secondi: in appena un anno, il miglioramento è stato enorme.

La corsa, tuttavia, mostra anche quanto siano ancora lontani dall’avere la stessa naturalezza di un atleta umano. Dopo aver tagliato il traguardo, Tiangong Ultra ha perso il controllo ed è finito contro la barriera di protezione. La velocità è dunque già sorprendente, mentre equilibrio, frenata e capacità di recuperare dopo un movimento imprevisto restano sfide importanti per la robotica bipede.

La competizione di Pechino rappresenta una grande vetrina per il settore: partecipano oltre 2.000 robot appartenenti a 666 squadre, impegnati in 51 discipline che comprendono, oltre alla corsa, calcio, danza e prove legate a compiti industriali.

Il record di Tiangong Ultra non è quindi soltanto una curiosità sportiva. È anche un’indicazione dei progressi compiuti dalla Cina nello sviluppo dei robot umanoidi, dove intelligenza artificiale, sensori, sistemi di controllo e tecnologia dei motori vengono integrati per ottenere macchine sempre più veloci e agili.

E con un record di 8,86 secondi, la domanda non è più soltanto se un robot possa battere l’uomo nei 100 metri: è quanto tempo passerà prima che un altro robot riesca a correre ancora più veloce.