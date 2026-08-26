In Francia oltre 2.300 bambini dormono per strada. Dal 2022 dato aumentato del 42%

AgenPress. In Francia, oltre 2.300 bambini dormono per strada a causa della mancanza di alloggi di emergenza disponibili, con un aumento del 42% rispetto al 2022, il che compromette ulteriormente l’obiettivo del governo di “nessun bambino per strada”, secondo un rapporto pubblicato oggi dall’UNICEF Francia e dalla Federazione delle Agenzie di Solidarietà (FAS).

“È urgente che i decisori politici agiscano. Un risveglio politico è vitale per questi bambini. Se garantire un alloggio a tutti i bambini non è la nostra priorità, allora qual è?”, ha affermato Adeline Hazan, presidente dell’UNICEF Francia.

Almeno 2.355 bambini, di cui 514 di età inferiore ai tre anni, sono rimasti senza casa dopo aver chiamato il 115, il numero di emergenza per i senzatetto.

Secondo le associazioni, il numero di bambini senzatetto è aumentato del 9% rispetto al 2025 e del 42% dal 2022, anno in cui il governo ha ribadito l’obiettivo di “nessun bambino per strada”.

Secondo le associazioni, queste cifre non sono esaustive, poiché alcune famiglie non riescono a contattare la linea di emergenza per i senzatetto o scelgono di non chiamare, e i minori non accompagnati senza fissa dimora, così come le famiglie che vivono in alloggi occupati abusivamente o in baraccopoli, non sono inclusi nel conteggio.

“Le conseguenze della mancanza di una casa sulla vita e sul benessere dei bambini sono drammatiche: deterioramento della salute fisica e mentale, isolamento sociale, esposizione alla violenza e difficoltà a frequentare la scuola”, sottolineano UNICEF Francia e FAS (Federazione francese per l’azione sociale).

Secondo queste organizzazioni, nel 2025 sono morti per strada 14 bambini sotto i quattro anni e 12 adolescenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni. UNICEF Francia e FAS (Federazione francese per l’azione sociale) sostengono, in particolare, un massiccio piano di costruzione di alloggi sociali.

Un rapporto pubblicato nel luglio 2020, a seguito di tre ispezioni generali, ha concluso che il programma francese di alloggi di emergenza soffre di cronici sottofinanziamenti e di una mancanza di supervisione, il che gli impedisce di soddisfare tutti i requisiti nella sua forma attuale.