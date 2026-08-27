Mosca minaccia Londra: “Potremmo colpire le vostre basi”. Il Regno Unito accelera i piani di difesa

AgenPress. La tensione tra Russia e Regno Unito raggiunge un nuovo livello. Mosca ha minacciato possibili ritorsioni contro obiettivi militari britannici in risposta al crescente sostegno di Londra all’Ucraina, mentre il governo britannico accelera i preparativi per affrontare eventuali crisi e rafforza i propri piani di difesa nazionale.

A far salire ulteriormente la temperatura sono le nuove forme di cooperazione militare tra Londra, Parigi e Kiev. Il Regno Unito ha annunciato la condivisione con l’Ucraina di tecnologie e progetti legati ai missili a lungo raggio e ha rafforzato la collaborazione con la Francia per lo sviluppo della capacità ucraina di produrre sistemi d’arma. Mosca considera queste iniziative un coinvolgimento sempre più diretto dei Paesi occidentali nel conflitto.

Il ministero degli Esteri russo ha accusato Londra e Parigi di «giocare con il fuoco» e ha lasciato intendere che eventuali attacchi condotti contro il territorio russo con armi o tecnologie occidentali potrebbero provocare una risposta. Secondo la posizione espressa da Mosca, gli obiettivi britannici potrebbero non essere limitati al territorio ucraino, ma comprendere anche strutture militari britanniche al di fuori dell’Ucraina.

Si tratta, al momento, di una minaccia politica e militare, non dell’annuncio di un attacco imminente. Il suo peso, tuttavia, è significativo perché arriva in una fase nella quale Londra sta aumentando il proprio coinvolgimento nel sostegno militare a Kiev.

Il governo britannico, dal canto suo, ha respinto le minacce russe e ribadito la volontà di continuare ad aiutare l’Ucraina. Il premier Andy Burnham, durante la sua visita a Kiev, ha definito «oltraggiose» le intimidazioni provenienti da Mosca.

Parallelamente allo scontro diplomatico, il Regno Unito sta accelerando la propria preparazione interna. Il governo ha già annunciato l’aggiornamento dei piani di Home Defence, compreso il cosiddetto War Book, il documento di pianificazione utilizzato per coordinare la risposta nazionale davanti a minacce esterne.

Il Parlamento britannico ha inoltre confermato che il governo intende rafforzare il coordinamento tra strutture militari e civili e sottoporre i nuovi piani a una grande esercitazione nazionale prevista per il 2027.

L’obiettivo non riguarda soltanto l’eventualità di una guerra convenzionale. Nei documenti britannici vengono considerati anche cyberattacchi, interruzioni delle infrastrutture essenziali, eventi meteorologici estremi e altre forme di crisi capaci di mettere sotto pressione i servizi pubblici.

Il nuovo National Risk Register 2026, pubblicato dal governo britannico, raccoglie proprio le principali minacce che potrebbero avere conseguenze sul Regno Unito e sui suoi interessi.

È in questo contesto che Londra si prepara a lanciare una campagna di informazione rivolta direttamente ai cittadini. Alle famiglie britanniche verrà chiesto di essere maggiormente preparate alle emergenze, mantenendo in casa alcune scorte essenziali, tra cui acqua in bottiglia e alimenti a lunga conservazione.

La misura non viene presentata dal governo come un invito a prepararsi a una guerra imminente. L’obiettivo dichiarato è aumentare la resilienza della popolazione davanti a situazioni nelle quali potrebbero verificarsi interruzioni temporanee dell’elettricità, dell’acqua, delle comunicazioni o della distribuzione alimentare.

Il governo britannico aveva già annunciato una campagna nazionale sulla resilienza, spiegando che anche i cittadini possono adottare «piccoli ma importanti» accorgimenti per affrontare meglio emergenze e interruzioni dei servizi.

Il punto centrale è quindi il progressivo allargamento della percezione della minaccia. La guerra in Ucraina non viene più considerata soltanto un conflitto lontano dai confini britannici: per Londra, le conseguenze possono riguardare direttamente la sicurezza nazionale, le infrastrutture, le reti informatiche e la capacità di garantire servizi essenziali.

La decisione di aggiornare i piani di difesa e coinvolgere maggiormente la popolazione riflette proprio questa nuova impostazione. Il Regno Unito sta cercando di prepararsi non soltanto allo scenario estremo di un conflitto militare, ma anche a quelle forme di pressione e destabilizzazione che potrebbero precederlo o accompagnarlo.

Il governo ha inoltre annunciato un aumento consistente della spesa per la difesa, che dovrebbe arrivare a quasi 80 miliardi di sterline l’anno entro il 2029, mentre la pianificazione nazionale viene orientata verso una maggiore integrazione tra apparato militare, infrastrutture civili e amministrazioni pubbliche.

Le minacce russe contro Londra e il rafforzamento dei preparativi britannici si inseriscono dunque nello stesso quadro: quello di un rapporto tra Russia e Paesi NATO sempre più caratterizzato da una combinazione di confronto militare, deterrenza, guerra informatica e pressione politica.

Per il momento non significa che il Regno Unito sia sull’orlo di un attacco diretto. Significa però che Londra considera ormai necessario prepararsi a uno spettro di crisi molto più ampio rispetto al passato.

La vera sfida sarà mantenere questo livello di preparazione senza trasformarlo in allarmismo. Per il governo britannico, invitare i cittadini a conservare acqua e cibo significa aumentare la resilienza nazionale. Per Mosca, invece, l’aumento del sostegno militare occidentale a Kiev rappresenta un’ulteriore escalation.

È proprio questa distanza tra le due percezioni a rendere particolarmente delicata la situazione: mentre la guerra in Ucraina continua, il confine tra sostegno indiretto a Kiev e coinvolgimento diretto delle potenze occidentali resta uno dei punti più sensibili dello scontro tra Mosca e Londra.