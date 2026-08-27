Francia: un morto e dieci feriti dopo che un veicolo ha investito “intenzionalmente” dei pedoni

AgenPress. Un uomo ha investito “intenzionalmente” dei pedoni con la sua auto vicino a un bar a Cannes, nella Francia occidentale, uccidendo una persona e ferendone altre dieci, prima di essere arrestato dalle autorità francesi.

Intorno alle 22:15 “un veicolo si è deliberatamente lanciato contro dei pedoni su una strada pubblica di fronte alla stazione ferroviaria. Il bilancio è pesante, poiché abbiamo un morto, sette persone in condizioni critiche e altre tre persone in condizioni gravi”, ha dichiarato il prefetto David Clavier.

Secondo una fonte della polizia l’omicidio è avvenuto in seguito a una lite. Stando questa fonte, l’automobilista è fuggito ed è stato arrestato a Ouistreham, a circa venti chilometri dal luogo della tragedia.

Il sospettato, “nato in Russia”, non è “noto ai servizi segreti”, tuttavia, in passato era stato oggetto di attenzione da parte della polizia, solo per “violazioni del codice della strada”, secondo quanto affermato dal prefetto Clavier, il quale ha spiegato che è in corso un’indagine nell’ambito della quale vengono utilizzate le riprese delle telecamere di sicurezza.