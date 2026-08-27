La visita del capo della CIA a Mosca mira a impedire alla Russia di attaccare la NATO

AgenPress. La visita del capo della CIA a Mosca questa settimana, un evento insolito, aveva lo scopo di avvertire la Russia di non attaccare la NATO, secondo quanto riportato da diversi media statunitensi, dopo che il presidente americano Donald Trump aveva cercato di minimizzarne l’importanza.

Il Wall Street Journal e la CBS hanno riportato che John Ratcliffe ha cercato di impedire alla Russia qualsiasi attacco contro un Paese membro della NATO, in un momento in cui, secondo le stime delle agenzie di intelligence statunitensi, Mosca potrebbe tentare di mettere alla prova l’Alleanza.

Il Wall Street Journal riporta nello specifico che il presidente russo Vladimir Putin potrebbe lanciare “un attacco limitato” contro la NATO nei prossimi anni.

La Casa Bianca non ha risposto alla richiesta di commento in merito a tali notizie.

Trump, dal canto suo, ha descritto la visita del capo della CIA a Mosca come “di routine” durante un’intervista di ieri affermando che il suo scopo fosse discutere della guerra in Ucraina. “Vorremmo che la guerra in Ucraina finisse”, ha sottolineato il presidente americano.

Durante la sua visita a Mosca, Ratcliffe ha fatto riferimento anche alla guerra in Iran, minacciando ulteriori sanzioni se lo Stretto di Hormuz non verrà aperto.

Trump ha assicurato che la visita non era legata né all’Iran né alle minacce russe contro la NATO. “Non era lì per nessuna delle questioni che avete menzionato”. Conversazioni “tra servizi segreti” – dichiarato.