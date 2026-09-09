Nasce “Unione per l’Italia”: il primo movimento politico interculturale e internazionale

AgenPress. Si è tenuta ieri la riunione fondativa del movimento politico “UNIONE PER L’ITALIA“, con la firma dello statuto e il deposito ufficiale del logo presso il notaio.

Con la firma dei soci fondatori, è stato eletto Presidente fondatore il Prof. Foad Aodi.

Soci fondatori: Belaitouche Kamel Eddine, Nadir Aodi, Paolo De Curtis, Daoudi Tilouani, Aurelio Coppeto, Patrizia Sardara, Donatella Arezzini, Claudio Rossi, Gianni Lattanzio, Daniela Alina Seres.

Parte oggi la fase costituente, aperta fino a novembre 2026. Le adesioni sono aperte a tutti.

Dichiarazione del Presidente Prof. Foad Aodi:

“Nasce il primo movimento politico interculturale e internazionale, indipendente, che porta avanti la linea che sosteniamo dal 2000. Una voce unitaria, innovativa e giovanile. Non si può vivere da immigrato per sempre, da precario per sempre, in condizioni disagiate. L’Italia ha bisogno di una classe politica fatta di professioni, che opera in modo professionale, che ascolta e concretizza.”

GLI OBIETTIVI DEL MOVIMENTO

1. Intercultura e Inclusione: dialogo interculturale e interreligioso, piena integrazione e cittadinanza attiva delle comunità di origine straniera e delle nuove generazioni.

2. Merito e Professioni: valorizzazione delle competenze, dei professionisti della sanità, avvocati, commercialisti, giornalisti, e di tutte le professioni. Superamento del precariato.

3. Sanità e Salute Globale: risposta alle criticità del SSN, tutela dei professionisti sanitari, cooperazione sanitaria internazionale.

4. Lavoro e Semplificazione: lotta alla burocrazia eccessiva, semplificazione amministrativa, sostegno a imprese e giovani.

5. Scuola e Giovani: formazione, merito, coinvolgimento dei giovani nei processi sociali e politici.

6. Costituzione e Partecipazione: rispetto della Costituzione, diritti umani, partecipazione democratica, superamento delle divisioni ideologiche.

7. Pace e Cooperazione tra i Popoli: cooperazione internazionale, diplomazia dei popoli, dialogo per la pace.

“Unione per l’Italia” si propone come casa comune aperta a associazioni, comitati, movimenti civici e realtà del terzo settore che condividono il Manifesto.

Ufficio Stampa – Unione per l’Italia