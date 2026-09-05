Trump: “Buone possibilità di raggiungere un accordo tra Russia e Ucraina”

AgenPress. Gli inviati speciali statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, genero di Donald Trump, sono partiti con l’obiettivo di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, ha annunciato il presidente degli Stati Uniti.

Parlando con i giornalisti nello Studio Ovale, Trump ha lasciato intendere che gli Stati Uniti abbiano una proposta specifica per porre fine alla guerra, giunta ormai al quinto anno. Tuttavia, non ha fornito ulteriori dettagli su tale proposta. Non ha nemmeno specificato se i suoi inviati si recheranno in entrambi i Paesi o solo in uno.

“Abbiamo un’idea per la pace”, ha detto Trump. “Ho mandato Steve Witkoff e Jared Kushner, due grandi negoziatori. Hanno fatto un ottimo lavoro e li abbiamo mandati lì per vedere se possono fare qualcosa. Ci sono buone possibilità che ci riescano”, ha aggiunto.

“Grandi cose” anche con la Cina, annuncia Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha anche affermato che offrirà una cena di stato alla Casa Bianca al presidente cinese Xi Jinping, che visiterà Washington il 24 settembre.

Trump ha inoltre annunciato che i lavori per rafforzare la sicurezza dell’aereo presidenziale donato agli Stati Uniti dal Qatar inizieranno a ottobre e richiederanno più tempo del previsto.

A luglio, a causa di una minaccia alla sicurezza, Trump, che si trovava in Turchia, è stato costretto a rientrare con un altro aereo.

“L’aggiornamento richiederà circa 60 giorni e verrà inviato a ottobre per essere perfezionato”, ha dichiarato Trump, che la prossima settimana si recherà in Irlanda.