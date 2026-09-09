Rubio: “Gli Stati Uniti continueranno a colpire le petroliere iraniane”

AgenPress. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha minacciato che le forze armate del suo Paese avrebbero continuato a colpire le petroliere iraniane per rappresaglia, dopo l’annuncio della distruzione di cinque di esse nella regione del Golfo a seguito degli attacchi iraniani contro una nave da guerra della Marina statunitense.

“L’Iran continua a cercare di colpire le navi da guerra americane e ogni volta che ci riesce, o tenta di farlo, perde delle petroliere”, “Penso che lo vedrete di nuovo oggi”, ha detto ai giornalisti il ​​capo della diplomazia americana, che è anche il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, durante una visita in Colombia.