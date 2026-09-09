L’Iran ha attaccato una base americana in Giordania

AgenPress. Le Guardie Rivoluzionarie, l’esercito ideologico iraniano, hanno annunciato nelle prime ore del mattino di aver lanciato missili contro una base militare statunitense in Giordania e una ventina di navi nel Golfo, in rappresaglia per i raid americani contro petroliere iraniane.

L’attacco contro la Giordania, volto a “punire l’aggressore”, ha causato danni, secondo le Guardie Rivoluzionarie, a “strutture di manutenzione e riparazione, zone di preparazione e schieramento per aerei F-35, F-15 e F-16, nonché hangar per aerei da combattimento” presso la base militare statunitense di Al Azraq, hanno sottolineato, secondo l’agenzia di stampa ufficiale iraniana IRNA.

Le forze armate giordane, dal canto loro, hanno riferito che contro il regno sono stati lanciati 20 missili, di cui 18 sono stati intercettati, mentre i restanti due sono caduti in zone disabitate.

Le Guardie Rivoluzionarie hanno inoltre annunciato nelle prime ore del mattino di aver attaccato due navi della Marina statunitense, otto petroliere e altre dieci imbarcazioni nel Golfo e nello Stretto di Hormuz, “in rappresaglia per l’attacco e le azioni ostili dell’esercito terroristico americano” che aveva preso di mira “cinque petroliere iraniane”, secondo i media statali iraniani.