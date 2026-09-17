Il Congresso degli Stati Uniti approva un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia

AgenPress. I membri della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti hanno approvato nuove sanzioni contro la Russia e i suoi alleati per il loro ruolo nella guerra contro l’Ucraina. Il testo era già stato approvato dal Senato e gode del sostegno del presidente Donald Trump.

Il disegno di legge, che prevede – per la prima volta – che Washington prenda di mira la cosiddetta flotta fantasma russa, è stato approvato con 262 voti a favore e 159 contrari, e rappresenta il primo provvedimento di tale portata nel parlamento statunitense contro Mosca dal ritorno al potere del presidente repubblicano.

Prende di mira anche le aziende russe nei settori dell’energia e della difesa, nonché personalmente il presidente Vladimir Putin e altri funzionari.

Ciò conferisce all’inquilino della Casa Bianca la possibilità di imporre dazi fino al 100% sui cinque paesi con le maggiori importazioni di gas e petrolio dalla Russia, tra cui Cina e India, una misura che, secondo alcune fonti, avrebbe potuto impedirne l’approvazione.

I legislatori democratici appoggiano le misure a favore dell’Ucraina, ma esitano a concedere a Donald Trump maggiore margine di manovra nell’imposizione dei dazi, il suo strumento economico preferito.

Anche i senatori democratici sostengono le misure: il disegno di legge è stato approvato con 86 voti favorevoli e 11 contrari alla Camera alta degli Stati Uniti, lo scorso agosto.

I sostenitori del testo sostenevano che imporre ulteriori sanzioni alla Russia e ai suoi alleati, anche indirette, fosse necessario, dato che le forze armate russe stanno intensificando le loro incursioni in Ucraina.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato a Washington a luglio per sostenere il testo.

Il disegno di legge prende il nome dal suo principale ideatore e promotore, il senatore repubblicano Lindsey Graham, scomparso a luglio. Era un difensore dell’Ucraina e un falco nei confronti di Russia e Iran, paesi che sono anch’essi bersaglio delle misure proposte.

Lo stava promuovendo dall’aprile del 2025, ma Donald Trump, che preferisce decidere personalmente sull’imposizione dei provvedimenti piuttosto che lasciare che sia il Congresso a farlo, ha bloccato il disegno di legge fino a quando, in estate, non è stato raggiunto un accordo che ne ha consentito l’approvazione da parte del Senato.