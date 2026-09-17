Trump accusa la Fed di aver aumentato i tassi di interesse per “ragioni politiche”

AgenPress. Trump ha accusato il Consiglio della Federal Reserve, da lui definito “ostile”, di aver aumentato i tassi di interesse per ragioni politiche, evitando al contempo di attaccare personalmente il suo presidente, da lui nominato all’inizio di quest’anno.

«Kevin Ward è un uomo integro, ma per quanto buono sia il suo lavoro, deve fare i conti con un consiglio di amministrazione ostile», ha detto il presidente degli Stati Uniti ai giornalisti.

La Fed «sta alzando i tassi di interesse per danneggiare Trump il più possibile», ha continuato, riferendosi a se stesso in terza persona. «Li sta alzando per ragioni politiche», ha insistito.