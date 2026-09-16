Bollo auto, Caiata (FDI): “Meloni via bollo auto e moto risorse reali che ritornano nelle tashe degli italiani”

AgenPress. “La rimozione del bollo auto, fortemente voluta e promossa dal Presidente Giorgia Meloni, non è una semplice misura fiscale, ma un gesto di profonda attenzione e giustizia sociale nei confronti del popolo italiano” – così dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, On. Salvatore Caiata.

“Grazie alla determinazione di Fratelli d’Italia e della Premier Meloni sarà possibile abolire o alleggerire concretamente il peso del bollo auto che significa compiere una scelta di campo ben precisa: stare dalla parte delle famiglie, dei lavoratori e di chi fa fatica ad arrivare alla fine del mese”.

“Non parliamo di bonus fittizi o di promesse elettorali, ma di denaro reale che rientra direttamente nelle tasche degli italiani, garantendo un vero aiuto e un respiro concreto ai bilanci familiari. In un momento storico in cui i costi della vita gravano sul quotidiano di ognuno, lo Stato deve dimostrarsi un alleato e non un esattore spietato. Questa iniziativa incarna perfettamente la nostra visione: uno Stato che sostiene chi produce e tutela chi ha bisogno”- conclude il Presidente dell’InCE.