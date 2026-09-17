Un bambino di 5 anni precipita dal balcone mentre si trovava da solo in casa

AgenPress. È precipitato dal balcone di casa mentre si trovava da solo. Ha appena 5 anni il bambino rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un’abitazione a Montelanico, comune in provincia di Roma.

L’incidente è avvenuto nelle scorse ore. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, il piccolo si sarebbe trovato senza la presenza di un adulto quando è precipitato dal balcone. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie.

Dopo l’allarme sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato le prime cure al bambino e disposto il trasferimento in ospedale. Il piccolo è attualmente ricoverato in condizioni gravi.

Sul caso sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, chiamate a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e a stabilire per quanto tempo il bambino sia rimasto solo in casa.

Il padre del bambino sarebbe stato denunciato per abbandono di minore. La posizione dell’uomo è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, mentre gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili a chiarire responsabilità e circostanze dell’episodio.

La vicenda ha suscitato forte preoccupazione nella comunità di Montelanico. Restano da chiarire anche le condizioni esatte dell’abitazione e le modalità con cui il bambino avrebbe raggiunto il balcone prima della caduta.