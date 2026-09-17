Unc: bollo auto, risparmio di 163 euro a veicolo, ma inflazione costa di più

AgenPress. “La scelta nefasta di non frenare più i rincari dei carburanti, sostituendo la misura con il taglio del bollo, avrà pesanti ricadute sull’inflazione, dato che il bollo è ininfluente rispetto alla dinamica dei prezzi. Il che vuol dire, come diceva Einaudi, che la scelta del Governo colpirà soprattutto i ceti più bassi e, aggiungiamo noi, il ceto medio visto l’impoverimento di quest’ultimo dall’introduzione dell’euro a oggi” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Se prendiamo per buoni i dati forniti ieri dal Governo, ossia stanziamento previsto e platea dei beneficiari, dati invero tutti da verificare e che sembrano fin troppo ottimistici, il risparmio sul bollo auto sarà pari in media a poco meno di 163 euro a veicolo. Peccato che l’inflazione di ieri, +3,3%, su base annua costi mediamente (tabella n, 1) 882 euro a famiglia, ossia 719 euro in più. Se calcoliamo il caso di famiglie con 2 veicoli intestati a persone diverse, il taglio del bollo arriva a 325 euro. Ma se confrontiamo questo beneficio con la famiglia che per logica è più probabile abbia due auto, ossia una coppia con 1 figlio, allora si ha una maggior stangata pari a 795 euro. Infine, se consideriamo il caso limite di una famiglia con 3 veicoli intestati a 3 persone diverse, a fronte di uno sgravio fiscale di 488 euro, escono comunque dalle tasche 711 euro in più, visto il rialzo del costo della vita di 1199 euro” prosegue Dona.

“Considerato che il Governo non può azzerare l’inflazione, se, intervenendo su bollette di luce e gas di famiglie e imprese come fece Draghi e seriamente contro il caro carburanti, riuscisse più realisticamente a tornare all’inflazione di marzo, dopo il primo mese di guerra, quando era salita all’1,7%, allora, considerando la differenza tra il costo della vita di agosto e quello di marzo, una famiglia media risparmierebbe per le spese di tutti i giorni 481 euro, 318 euro in più rispetto al bollo di 163 euro, una coppia con 1 figlio 560 euro, 235 euro in più rispetto al bollo di 2 auto, mentre per una coppia con 2 figli e 3 auto il divario scenderebbe a 74 euro” prosegue Dona.

“Per questo la presidente Meloni farebbe bene a rispettare gli impegni che ha assunto con gli elettori. Infatti, mentre nel suo programma “Pronti a risollevare l’Italia” non si fa alcun cenno al bollo auto, sul caro carburanti ed energia è scritto: “Sterilizzazione delle entrate dello Stato da imposte su energia e carburanti e automatica riduzione di Iva e accise. Sostegno a famiglie e imprese contro il caro bollette, con meccanismi di credito d’imposta e interventi diretti mirati, anche utilizzando le risorse derivanti da tassazione degli extra profitti delle società energetiche“. Chiediamo, quindi, alla Premier: che fine ha fatto il sostegno contro il caro bollette promesso in campagna elettorale?” conclude Dona.

Tabella n. 1: confronto tra costo della vita su inflazione tendenziale di agosto e bollo auto

Famiglia media con 1 auto (in euro) Coppia con 1 figlio con 2 auto (in euro) Coppia con 2 figli con 3 auto (in euro) Aumento costo della vita con inflazione di agosto 882 1120 1199 RISPARMIO BOLLO AUTO 163 325 488 DIFFERENZA 719 795 711

Tabella n. 2: confronto tra differenza costo della vita tra agosto e marzo e bollo auto