Unione Naz. Consumatori su inflazione. La top 20 dei rincari mensili: gasolio per riscaldamento al 4° posto con +10,7%

AgenPress. “I prezzi volano. L’inflazione decolla e si prospetta un autunno caldo sul fronte dei prezzi. Infatti, il caro carburanti e il caro energia hanno già innescato in agosto una spirale inflazionistica che, senza un intervento immediato del Governo che raddoppi lo sconto sulle accise del gasolio, intervenga su benzina, azzeri gli oneri di sistema sulle bollette e riduca l’Iva sul gas al 5%, andrà del tutto fuori controllo, entrando in un pericoloso avvitamento e trasformandosi in una Caporetto anche per il ceto medio, quello che questo Esecutivo dice di voler aiutare” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione di agosto.

“Lo dicono i dati Istat di oggi. Se nella top 20 dei rincari mensili di agosto entra già il gasolio per riscaldamento, al 4° posto con +10,7%, cosa succederà quando in ottobre il riscaldamento sarà davvero acceso? Anche il gas è già in 14° posizione, rincarato in appena un mese del 6,2% nonostante in agosto i caloriferi fossero spenti persino nei rifugi alpini. A vincere la classifica dei rialzi mensili è il trasporto marittimo, che certo rincara anche per via della stagionalità, ma anche luglio è un mese di vacanza e se i prezzi decollano lo stesso del 37,6% è evidente che anche il caro carburanti ha influito sul dato. La benzina aumenta del 6,3%, il gasolio, a dimostrazione del fatto che lo sconto di 14 cent sulle accise era inadeguato, sale su luglio del 5,3%” prosegue Dona.

“Anche considerando le 13 divisioni di spesa e l’inflazione tendenziale, a trainare il balzo a +3,3% sono Abitazione, elettricità e gas, al primo posto con +9,1% su agosto 2025, che equivale a una stangata di 365 euro su base annua per una famiglia media, 394 per una coppia con 2 figli, e i Trasporti con +6,1%, pari a una maggior spesa di 358 euro per una coppia con 2 figli e 218 per una famiglia media. Considerando l’inflazione tendenziale complessiva del 3,3% si ha un aumento complessivo del costo della vita di 1199 euro per una coppia con 2 figli, 1120 euro per una coppia con 1 figlio, 882 euro per una famiglia tipo” conclude Dona.

Tabella n. 1: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di agosto

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 2 figli Coppia con 1 figlio Inflazione annua di agosto Prodotti alimentari e bevande analcoliche 77 111 98 +1,2 Bevande alcoliche, tabacco e droghe 12 15 16 +2,3 Abbigliamento e calzature 10 18 14 +0,8 Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili 365 394 390 +9,1 Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione 28 38 34 +2,0 Sanità 17 20 20 +1,2 Trasporti 218 358 332 +6,1 Informazione e comunicazione 14 20 19 +1,6 Ricreazione, sport e cultura 8 13 11 +0,6 Servizi di istruzione 3 10 6 +1,6 Servizi di ristoranti e servizi di alloggio 62 108 87 +3,2 Servizi finanziari e assicurativi 18 27 26 +2,1 Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari 51 67 69 +3,2 TOTALE RINCARO ANNUO 882 1199 1120 +3,3

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati

Tabella n. 2: Top 20 dei rialzi mensili di agosto