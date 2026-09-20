Corea del Nord, lanciato un proiettile verso il Mar del Giappone

AgenPress. La Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato dalla sua costa orientale in direzione del Mar del Giappone. A riferirlo sono state le forze armate sudcoreane.

«La Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato nel Mare dell’Est», ha dichiarato in un breve comunicato lo Stato Maggiore congiunto di Seul, utilizzando la denominazione con cui la Corea del Sud indica lo specchio d’acqua conosciuto a livello internazionale anche come Mar del Giappone.

Il lancio è stato rilevato al largo della costa orientale nordcoreana. Le autorità sudcoreane stanno analizzando l’accaduto per determinare la natura del proiettile e ricostruirne la traiettoria.

L’episodio si inserisce nel quadro delle tensioni militari che continuano a caratterizzare la penisola coreana. Seul mantiene alta l’attenzione sulle attività missilistiche di Pyongyang e monitora costantemente i movimenti militari della Corea del Nord.

Al momento, le forze armate sudcoreane non hanno fornito ulteriori dettagli sulle caratteristiche del proiettile né sull’eventuale distanza percorsa.