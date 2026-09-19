È morto Sandro Mazzola, la bandiera dell’Inter aveva 83 anni

È morto Sandro Mazzola, storico simbolo dell’Inter e uno dei protagonisti più importanti della storia del calcio italiano. Aveva 83 anni. A dare l’annuncio è stato il club nerazzurro, che lo ha ricordato come “uno dei più grandi calciatori della storia”.

AgenPress. Milano e il mondo del calcio piangono Sandro Mazzola. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dall’Inter attraverso una nota ufficiale, nella quale il club ha voluto rendere omaggio a una delle figure più rappresentative della propria storia.

Mazzola è stato molto più di un grande calciatore: per generazioni di tifosi è stato il volto dell’Inter e uno dei simboli dell’epoca più gloriosa della società nerazzurra. Cresciuto nel settore giovanile interista, ha legato praticamente tutta la sua carriera al club, diventandone una delle bandiere più amate.

Con la maglia dell’Inter ha vissuto gli anni della Grande Inter, la squadra allenata da Helenio Herrera che negli anni Sessanta conquistò trofei in Italia e in Europa. Tecnica, personalità e capacità di incidere nelle partite più importanti hanno fatto di Mazzola uno dei protagonisti di quella straordinaria generazione.

Il suo nome è indissolubilmente legato anche alla Nazionale italiana. Mazzola ha rappresentato l’Italia nelle principali competizioni internazionali, contribuendo alla storia della squadra azzurra e diventando uno dei calciatori italiani più conosciuti e riconoscibili della sua epoca.

La scomparsa di Mazzola lascia un vuoto profondo nella famiglia interista e nel calcio italiano. Il suo ricordo rimane legato alle grandi vittorie, alle sfide memorabili e a un modo di vivere il calcio che ha attraversato diverse generazioni.

L’Inter lo ha salutato definendolo “uno dei più grandi calciatori della storia”, un riconoscimento che riassume il legame tra Mazzola e il club nerazzurro.

A 83 anni se ne va così una delle ultime grandi figure di un’epoca irripetibile del calcio italiano. Ma il nome di Sandro Mazzola continuerà a essere associato alla maglia nerazzurra e alla storia della grande Inter.