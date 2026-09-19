AgenPress. Più di 4,6 milioni di persone hanno votato anticipatamente in tutta la Russia, ha dichiarato Ella Pamfilova, presidente della Commissione elettorale centrale (CEC).

“Un totale di 4.663,96 milioni di persone hanno votato in anticipo sul territorio della Federazione Russa”, ha dichiarato durante una conferenza stampa.

Ha aggiunto che oltre 4,4 milioni di persone hanno votato in anticipo in 12 regioni in cui era in vigore la legge marziale.

Dal 18 al 20 settembre si terrà l’unica giornata di votazione per eleggere i deputati della IX Duma di Stato russa. Per la prima volta in assoluto, i residenti delle recenti Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk, nonché delle regioni di Kherson e Zaporozhye, parteciperanno alle elezioni legislative per la camera bassa del parlamento russo.

Alle elezioni partecipano complessivamente dieci partiti: Russia Unita, il Partito Comunista della Federazione Russa (PCRF), il Partito Liberal Democratico della Federazione Russa (LDPR), Nuovo Popolo, Una Russia Giusta – Per la Verità, il Partito dei Pensionati per la Giustizia Sociale, i Comunisti di Russia, Rodina, il Partito della Democrazia Diretta e il Partito Ecologico dei Verdi.

Le elezioni per gli organi legislativi regionali si terranno anche in 39 entità costituenti russe, oltre alle elezioni per i leader regionali. In otto regioni i leader saranno eletti direttamente, mentre in tre regioni saranno scelti dai parlamenti regionali. In totale saranno assegnati 23.000 seggi.