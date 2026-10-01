Dipendenza da internet e tecnologie digitali: al Bambino Gesù un nuovo ambulatorio per bambini e adolescenti

Dai videogiochi ai social network, fino alle chat con l’intelligenza artificiale: il nuovo servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dedicato ai ragazzi nei quali l’uso del digitale interferisce con sonno, scuola, relazioni e vita familiare. Prime visite sabato 3 ottobre

AgenPress. Smartphone utilizzato fino a notte fonda, videogiochi e social network che occupano progressivamente ogni spazio della giornata, difficoltà a interrompere la connessione, progressivo ritiro dalle attività abituali e dalle relazioni. Fino alle nuove forme di rapporto con l’intelligenza artificiale, con adolescenti che affidano alle chat conversazionali problemi personali, scelte importanti e momenti di sofferenza psicologica. Sono alcune delle situazioni alle quali si rivolge il nuovo ambulatorio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dedicato all’uso problematico di Internet e delle tecnologie digitali. Le prime visite sono in programma sabato 3 ottobre, dalle 8.30 alle 13.00, nella sede di Baldelli. L’ambulatorio avrà cadenza settimanale e sarà rivolto a bambini e adolescenti nei quali l’utilizzo di smartphone, tablet e computer, videogiochi, social network o altre attività online assume caratteristiche problematiche e interferisce significativamente con la vita quotidiana.

QUANDO L’USO DEL DIGITALE DIVENTA PROBLEMATICO

Il rapporto con il digitale comincia sempre più presto. Secondo i dati raccolti da Save the Children, in Italia un bambino su tre tra i 6 e i 10 anni (32,6%) usa lo smartphone tutti i giorni, quasi il doppio rispetto al 18,4% del 2018-2019. Tra gli 11 e i 13 anni, oltre 3 ragazzi su 5 (62,3%) hanno almeno un account social. L’uso problematico dei social interessa già a 11 anni circa il 15% dei ragazzi e delle ragazze e raggiunge il 20,5% tra le ragazze di 13 anni.

Trascorrere molto tempo online, però, non significa necessariamente avere una dipendenza. A fare la differenza non è soltanto il numero di ore trascorse davanti a uno schermo, ma soprattutto la capacità di controllarne l’uso e le conseguenze sulla vita quotidiana. Il problema emerge quando bambini e ragazzi non riescono a interrompere o ridurre l’attività digitale nonostante le conseguenze negative e quando questa comincia a compromettere il sonno, il rendimento scolastico, le relazioni familiari e sociali o le attività sportive e ricreative. Tra i campanelli d’allarme ci sono la ricerca continua del dispositivo, forti reazioni di irritabilità o agitazione quando non è disponibile, il progressivo ritiro dalle altre attività e la necessità di trascorrere sempre più tempo online per ottenere la stessa gratificazione. Può contribuire anche la FOMO, la Fear Of Missing Out, cioè la paura di essere esclusi o di “perdersi qualcosa” quando non si è connessi.

Bambini e adolescenti sono particolarmente sensibili alle ricompense immediate. Notifiche, contenuti continuamente rinnovati e reazioni ai propri post alimentano una sequenza di attese e gratificazioni rapide che può spingere a controllare ripetutamente il dispositivo. In una fase dello sviluppo in cui i sistemi cerebrali legati alla ricompensa maturano prima delle capacità di controllo e autoregolazione, può risultare più difficile interrompere attività altamente gratificanti.

LA GRATIFICAZIONE NON ARRIVA SOLO DA UNO SCHERMO

Per questo non basta vietare o sottrarre lo smartphone. L’obiettivo è aiutare bambini e adolescenti a mantenere un equilibrio tra attività digitali e altre esperienze capaci di produrre interesse, piacere e soddisfazione. Raggiungere un obiettivo nello studio o nello sport, imparare a suonare uno strumento, disegnare, cucinare o costruire qualcosa con le proprie mani, fare attività fisica, stare all’aria aperta, coltivare amicizie e condividere momenti in famiglia sono esperienze che richiedono più tempo rispetto alla gratificazione immediata offerta da uno schermo, ma contribuiscono allo sviluppo dell’autonomia e della capacità di autoregolazione. Anche lasciare spazio alla noia è importante: dall’assenza di uno stimolo continuo possono nascere fantasia, creatività e nuovi interessi.

Le relazioni continuano ad avere un ruolo centrale. Secondo Save the Children, oltre 8 ragazzi su 10 si dichiarano soddisfatti o molto soddisfatti delle proprie amicizie e circa l’80% del rapporto con i genitori.

«I bambini e gli adolescenti sono particolarmente sensibili alle gratificazioni immediate – spiega Stefano Vicari, responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Bambino Gesù – Il compito degli adulti è aiutarli a scoprire che esistono anche forme di piacere che richiedono più tempo ma lasciano qualcosa di più duraturo. Un abbraccio, una carezza, una parola di incoraggiamento, sentirsi ascoltati e riconosciuti possono offrire una gratificazione almeno paragonabile a quella di un like, ma più duratura. Non si tratta di demonizzare la tecnologia, ma di impedire che occupi tutto lo spazio disponibile».

QUANDO L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DIVENTA UN INTERLOCUTORE

Tra i fenomeni emergenti c’è anche il rapporto degli adolescenti con l’intelligenza artificiale. Secondo un’indagine di Save the Children sui ragazzi tra i 15 e i 19 anni, quasi uno su tre utilizza l’IA ogni giorno; il 41,8% dichiara di essersi rivolto all’intelligenza artificiale in momenti in cui si sentiva triste, solo o ansioso e circa il 42% per chiedere consigli su scelte importanti riguardanti relazioni, sentimenti, scuola o lavoro.

I chatbot possono risultare particolarmente attraenti perché sono sempre disponibili, non giudicano e permettono di parlare anche di argomenti che può essere difficile affrontare con un’altra persona. Possono quindi rappresentare uno strumento di supporto, ma richiedono particolare cautela quando vengono utilizzati per affrontare un disagio psicologico o una situazione di rischio.

«Molti ragazzi raccontano di preferire, in alcuni momenti, parlare con un’intelligenza artificiale perché è sempre disponibile e non hanno la sensazione di essere giudicati – sottolinea Vicari – Il problema nasce quando la chat finisce per sostituire le relazioni con gli altri o viene utilizzata come principale interlocutore rispetto a una sofferenza psicologica. L’intelligenza artificiale tende ad accogliere e confermare il punto di vista di chi la interroga, ma non può assumersi la responsabilità della cura né sostituire la relazione con un professionista».

Il fenomeno si inserisce in un quadro più ampio di crescente richiesta di assistenza per problemi di salute mentale tra bambini e adolescenti: al Bambino Gesù le consulenze neuropsichiatriche effettuate in Pronto Soccorso sono passate dalle 155 del 2011 alle 1.675 del 2025.

COME ACCEDERE AL NUOVO AMBULATORIO

«La prima forma di prevenzione è accompagnare i bambini verso un uso graduale e consapevole delle tecnologie – conclude Vicari – Come criterio educativo prudenziale proponiamo di non dare uno smartphone personale prima dei 13 anni e di rimandare l’accesso autonomo ai social almeno fino ai 16. Non si tratta di soglie biologiche o diagnostiche, ma di indicazioni che possono aiutare le famiglie a proteggere una fase particolarmente delicata dello sviluppo. Quando l’uso del digitale diventa difficile da controllare e comincia a compromettere il sonno, la scuola, le relazioni o le altre attività della vita quotidiana, è opportuno chiedere una valutazione specialistica. È proprio per queste situazioni che il Bambino Gesù ha scelto di creare uno spazio dedicato».

Il nuovo ambulatorio sarà attivo dal 3 ottobre nella sede di Baldelli del Bambino Gesù, in viale Ferdinando Baldelli 41 a Roma, con una seduta settimanale. L’accesso avviene tramite prenotazione al CUP 06.68.18.1, con prescrizione per prima visita di Neuropsichiatria Infantile.